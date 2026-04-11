a16z เผย Q1 2026 VC ทั่วโลกทุ่มเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ $3 แสนล้าน AI หนุนหลัง Crypto สวนทาง

Andreessen Horowitz (a16z) รายงานว่า Q1 2026 เป็นไตรมาสที่เม็ดเงิน VC ทั่วโลกพุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า $3 แสนล้าน โดย AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่การลงทุนใน Crypto กลับลดลง
Andreessen Horowitz ( a16z ) รายงานว่า ไตรมาสแรกของปี 2026 เป็นช่วงเวลาที่กองทุนร่วมลงทุน (VC) ทั่วโลกมี การลงทุน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ Startup รวมกว่า $3 แสนล้าน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็น การลงทุน ใน Startup กว่า 6,000 แห่งทั่วโลก ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่า 150% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างมหาศาลนี้ไม่ได้มาจากภาค Crypto อย่างที่หลายคนคาดการณ์ แต่มาจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของเม็ดเงินลงทุนทั้งหมด\เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียด พบว่า AI เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการลงทุนในไตรมาสนี้ ข้อมูลจาก a16z ที่อ้างอิง Crunchbase ระบุว่า เม็ดเงินลงทุนในบริษัท AI คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 80% ของยอดรวมทั้งหมด โดยมี 4 ดีลใหญ่ที่ได้รับการลงทุนอย่างมหาศาล ได้แก่ OpenAI, Anthropic, xAI (บริษัทของ Elon Musk) และ Waymo ซึ่งรวมมูลค่าสูงถึง $1.9 แสนล้าน หรือคิดเป็นประมาณ 65% ของยอดรวมทั้งหมดในไตรมาสนั้น กราฟจาก a16z แสดงให้เห็นถึงการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของเม็ดเงิน VC ในไตรมาสแรกของปี 2026 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ $1.2 แสนล้านในไตรมาส 4 ปี 2025 มาสู่เกือบ $3 แสนล้านในทันที การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะ Late Stage Funding ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเงินก้อนใหญ่ถูกอัดฉีดเข้าสู่บริษัท AI ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาด\ในขณะที่ภาพรวมของ VC ทั่วโลกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ในฝั่งของ Crypto กลับมีทิศทางที่สวนทางกันอย่างชัดเจน จำนวนดีลการลงทุนในกลุ่ม Crypto ลดลงอย่างมากในไตรมาสแรกของปี 2026 โดยมีเพียง 97 ดีลเท่านั้น เมื่อเทียบกับ 427 ดีลในไตรมาสแรกของปี 2025 และ 724 ดีลในไตรมาสแรกของปี 2024 ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่า แม้ว่า VCs จะมีเงินทุนมากขึ้น แต่ความสนใจในการลงทุนใน Crypto โดยเฉพาะกลับลดลง นักลงทุนสถาบันบางส่วนหันไปให้ความสนใจใน AI และ Robotics มากขึ้น นอกจากนี้ a16z crypto ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นลงทุนใน Crypto โดยเฉพาะ กำลังระดมทุนสำหรับกองทุนที่ 5 โดยมีเป้าหมายเพียง $2 พันล้าน ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกองทุนที่ 4 ที่ระดมทุนได้ $4.5 พันล้านในปี 2022 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม Crypto อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณบวกบ้างเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Dragonfly Capital ปิดกองทุนที่ 4 ด้วยเงิน $650 ล้าน ซึ่งเกินเป้าหมาย $500 ล้านที่ตั้งไว้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีนักลงทุนสถาบันที่เชื่อมั่นในอนาคตของ Crypto แม้ว่าโดยรวมแล้ว ภาพรวมของ Crypto ใน Q1 2026 จะไม่สดใสนั
United States Latest News, United States Headlines
