YORCH ส่งโซโล่เกาหลีครั้งแรก 'Blow Your Mind' พร้อมมิวสิกวิดีโอ

YORCH หรือ ยอร์ช ยงศิลป์ ส่งโซโล่เกาหลีครั้งแรก 'Blow Your Mind' พร้อมมิวสิกวิดีโอ โดยผลงานนี้เป็นการร่วมงานกับ Diplo โปรดิวเซอร์และดีเจชื่อดังระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมาแล้วมากมาย
ศิลปิน K-Pop อย่าง YORCH หรือ ยอร์ช ยงศิลป์ จากวง POW ส่งโซโล่เกาหลีครั้งแรก Blow Your Mind พร้อมมิวสิกวิดีโอที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยผลงานโซโล่ครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับ Diplo โปรดิวเซอร์และดีเจชื่อดังระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมาแล้วมากมาย ซึ่งเพลง Blow Your Mind ก็ให้กลิ่นอาย POP และ R&B ที่ผสมผสานร่วมกับสไตล์ของ YORCH อย่างลงตัว ซึ่งเขาเผยว่า ‘ตอนที่ได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกผมก็ชอบมันมากๆ ตั้งแต่ตอนที่เพลงยังไม่มีเจ้าของ เมื่อผมได้มีโอกาสร้องมันจริงๆ และพบว่าเป็นผลงานของ Diplo กับ Lucky Daye ก็ทำให้ผมตกใจมาก และรอคอยผลตอบรับในผลงานนี้ด้วยความตื่นเต้น’ นอกจากนี้ Blow Your Mind ยังมีศิลปิน Sik-K และ Bryan Chase สองแรปเปอร์มากฝีมือจากเกาหลีใต้อน่วมฟีเจอริงให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพลงนี้เป็นสไตล์ใหม่ที่เขาไม่เคยลอง YORCH จึงต้องฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับหาสไตล์ให้เพลงนี้เข้ากับตัวเองมากที่สุดโดยเขาได้รับคำแนะนำจาก King Henry และ Sasha Alex Sloan จนเพลงนี้ถูกปรับอย่างละเอียดเป็นเวลาเกือบ 3 ปีก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ให้แฟนๆ ได้ฟังกันสำหรับ YORCH เป็นศิลปินจากวง POW ภายใต้ความดูแลของ GRID Entertainment ที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี 2023 ด้วยผลงาน EP อัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า Favorite หลังจากนั้นพวกเขาก็มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งนอกจากผลงานกับวงแล้ว YORCH กำลังจะกลับมาโชว์ฝีมือการแสดงอีกครั้งในภาพยนตร์ไทยเรื่อง กฤษดาพาราไดซ์ ที่จะเข้าฉายในวันที่ 11 มิถุนายนนี้สามารถฟังเพลง Blow Your Mind ได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง และรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทางช่อง GRID Entertainmen.
