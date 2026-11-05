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Economy

YLG เผยทองทะลุ 4,100 ดอลลาร์ จากเดโมแครตชนะกลางเทอม

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
YLG เผยทองทะลุ 4,100 ดอลลาร์ จากเดโมแครตชนะกลางเทอม
YLG Bulletin · Gold Price · Democratic Party
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วายแอลจี เผยทองคำทะลุ 4,100 ดOLLAR ต่อออนซ์ หลังเดโมแครตชนะกลางเทอม USA หวังลดความตึงเครียดอิหร่านและน้ำมันลง ลดแรงกดดันเงินเฟ้อและดอกเบี้ย Fed

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ ยน อินเตอรน์แนชั่ น ล จ ากัด หรือ YLG เปิดเผยว่าการที่ราคาทองคำทะยานพุ่งทะลุแนวรับสำคัญ 4,100 ดOLLAR ต่อทรอยออนซ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นผลโดยตรงจากชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลก นักลงทุนทั่วโลกต่างจับจ้องไปยังผลลัพธ์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากสะท้อนถึงแนวโน้มนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

ปัจจัยการเมืองสหรัฐฯ ผลต่อราคาทองคำและน้ำมัน

ชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการกวาดคะแนนเสียงทั้งสภาผู้แทนราษฎร (House) และวุฒิสภา (Senate) สร้างความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจสิ้นสุดลงหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้อย่างรวดเร็วยอมรับความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกัน พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าประเด็นเรื่องสงครามและราคาน้ำมันที่เป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังความพ่ายแพ้ในครั้งนั้น นอกจากนี้ยังให้สัญญาณว่าขณะนี้อยู่ไม่มีแผนการยกระดับการโจมตีอิหร่านในทันที

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สถานการณ์ทางการเมืองดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างหนัก ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อตลาดทองคำ การที่ราคาน้ำมันลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ (Inflation) ให้ลดลงตามไปด้วย ทำให้ตลาดเริ่มมีความกังวลน้อยลงเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะจำเป็นต้องดำเนินนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อในระยะสั้นอย่างรุนแรง

บทบาทของ Bond Yields และนโยบาย Federal Reserve

นอกจากปัจจัยด้านสงครามและราคาน้ำมันแล้ว ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนเสริมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Bond Yields) ที่ปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกที่ไม่มีดอกเบี้ย นักลงทุนเริ่มพิจารณาว่าการที่พรรคเดโมแครตสามารถคานอำนาจการนิติบัญญัติได้ จะช่วยจำกัดความสามารถของรัฐบาลในการผ่านกฎหมายงบประมาณมหาศาลหรือขยายการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งส่งผลดีต่อการฟื้นตัวความน่าสนใจของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

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การที่งบประมาณสนับสนุนสงครามอาจถูกจำกัดโดยพรรคเดโมแครต ยังคาดการณ์ว่าจะช่วยลดความตึงเครียดและความรุนแรงในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงโดยรวม ทำให้ Fed ไม่จำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อในทันที ขณะที่ปัจจุบันตลาดมองผ่านเครื่องวัด CME FedWatch Tool ว่ามีโอกาสสูงถึง 79% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ แต่ตลาดเริ่มคาดหวังฉากทัศน์ "One and Done" หรือการปรับขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วตรึงดอกเบี้ยไว้

เป้าหมายราคาทองคำและแนวโน้มไตรมาส 4

สำหรับแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในไตรมาส 4 ปี 2569 YLG ประเมินว่าตลาดยังอยู่ในช่วงสะสมแรงซื้อเพื่อเตรียมเข้าสู่เทรนด์ขั้ น ขึ้น (Uptrend) ที่แข็งแกร่งในปี 2027 โดยในระยะสั้น ราคาทองคำมีความผันผวนในลักษณะ Sideway ไปจนถึง Sideway up แนวรับสำคัญในระยะสั้นอยู่ที่โซน 4,050 - 4,000 ดOLLAR ต่อออนซ์ และแนวรับสำคัญที่โซน 3,870 - 3,840 ดOLLAR ต่อออนซ์

ส่วนแนวต้านระยะสั้นที่นักลงทุนควรจับตามองอยู่ที่โซน 4,160 - 4,200 ดOLLAR ต่อออนซ์ หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ มีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่รอบสะสมกำลังซื้ออีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ สำหรับกรณีที่ราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ มุมมองจะเป็นเชิงบวกและอาจพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 4,380 ดOLLAR ต่อออนซ์

โอกาสในการลงทุนทองคำในรูปแบบ Dollar Spot

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากการลงทุนทองคำในรูปแบบเงินดOLLAR สหรัฐฯ ได้อย่างเต็มที่ ล่าสุดบริษัท YLG ได้ประกาศเปิดให้บริการซื้อ-ขายทองคำด้วยเงินดOLLAR สหรัฐฯ (Gold Spot) แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์โดยตรง

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โดยเริ่มแรกสำหรับการลงทุนทองคำความบริสุทธิ์ระดับ 99.99% นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ทั้งหน่วยทรอยออนซ์และกิโลกรัม โดยมีหน่วยซื้อขายขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 5 ทรอยออนซ์ และ 1 กิโลกรัมตามลำดับ ส่วนสำหรับทองคำความบริสุทธิ์ระดับ 96.5% สามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยหน่วยขั้นต่ำที่ 10 บาททองนางพวรรณน์ วรวฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ ยน ออินเตอรน์แนชั่ น ล จ ากัด ชี้ให้เห็นว่าการขยายผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่และเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดทองคำภายในประเทศไทย

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

YLG Bulletin Gold Price Democratic Party Federal Reserve Iran Sanctions US Midterm Election

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