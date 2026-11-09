Y2Z ปลดล็อค 13 ศิลปิน กลับมาพร้อมเพลง GET OUT หลังหายไป 2 ปี
วง Y2Z กลับมาพร้อมสมาชิก 13 คนเต็มทีมในเพลง GET OUT หลังห่างหายไปถึง 2 ปี โดยสมาชิกทุกคนลงทุนเวลาร่วม 6 เดือนเพื่อเตรียมผลงานนี้
หลังจากที่ห่างหายการปรากฏตัวในรูปแบบวงเต็มชุดไปเป็นเวลาประมาณ 2 ปี สำหรับวงบอยแบนด์ชื่อดังอย่าง Y2Z ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 13 คน ตอนนี้พวกเขาได้หวนคืนสู่สายตาแฟนเพลงอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยผลงานเพลงใหม่ในชื่อ " GET OUT" ซึ่งเป็นเพลงแนว T-POP ที่สะท้อนถึงการเติบโตทางดนตรีและภาพลักษณ์ของสมาชิกในวงได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
Y2Z เปิดผลงานเพลงใหม่ GET OUT
เพลง "GET OUT" ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ที่สำคัญของวง Y2Z โดยผลงานเพลงนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงถึงระดับความเติบโต ความเท่ และพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของสมาชิกทั้ง 13 คน ทั้งนี้ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปินในทุมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Performance ที่ทรงพลังขึ้น ด้าน Character ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว และความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงที่ลึกซึ้งขึ้นAlso readกรุงศรี ออโต้ $mart Creators ปี 3 สื่อสารการเงินดิจิทัล
แม้ว่าสมาชิกทั้ง 13 คนจะเปลี่ยนไปในเชิงทักษะและภาพลักษณ์ แต่พวกเขายังคงรักษาเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลไว้ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการกลับมาที่สร้างความสนใจและจับตามองจากสาธารณชนได้อย่างมากเนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกวงที่มีชื่อเสียงในวงการเพลงป๊อปชายไทย
13 สมาชิกทุ่มเทเตรียมงาน 6 เดือน
สมาชิกทั้ง 13 คน ได้แก่ "มาร์ค-อนุพันธุ์", "มอร์แกน-ศากวรรศ์", "บิก-วรพงศ์", "แอคเตอร์-พีรวัส ริวริว สหชัย", "ปลื้ม ณัฐดนัย", "กาโต้-พิสิษฐ์", "สตางค์-นนทชา", "ปอล-วรพล", "วินเนอร์-รชต", "อาร์ท-ชานนท์", "เบสต์-คมชาญ" และ "เจฟ-จักริน" ต่างได้ทุ่มสุดตัวเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง "GET OUT" อย่างเต็มที่
กระบวนการเตรียมงานในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนเต็ม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลารวบรวมและขัดเกลาที่นานกว่าผลงานชุดที่ผ่านมาอย่างค่อนข้างมาก เพื่อให้แน่ใจว่าเพลง "GET OUT" จะออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและตอบโจทย์ความคาดหวังของแฟนเพลงทุกคน
กำหนดปล่อยเพลงและช่องทางรับชม
แฟนเพลงต่างเตรียมตัวที่จะร่วมร้องเพลงนี้ไปพร้อมกับวง Y2Z ด้วยประโยคเด็ดที่ว่า "You get out GET OUT" โดยเพลง "GET OUT" จะถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.00 น. ตามเวลาที่กำหนด
ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมเนื้อหาเพลงและมิวสิกวิดีโอผ่านช่องยูทูปของ A BEAR DAY ENTERTAINMENT โดยตรงที่ https://www.youtube.com/@ABEARDAYENT เพื่อเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ผลงานเพลงใหม่ครั้งนี้ของวง Y2Z
ความเปลี่ยนแปลงของวง Y2Z ในยุคใหม่
การกลับมาของ Y2Z ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรวมตัวกันของสมาชิกเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงวิวัฒนาการทางดนตรีและการตลาดในวงการ T-POP ที่มุ่งเน้นคุณภาพและการเติบโตของศิลปินเป็นหลัก การที่สมาชิกทั้ง 13 คนสามารถร่วมกันทำงานภายใต้กรอบเวลา 6 เดือนเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกเช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อวงการเพลงอย่างมีนัยสำคัญ
การที่วง Y2Z สามารถรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ได้ ในขณะที่พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันสมัยและทรงพลังมากขึ้น คือจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ผลงานเพลง "GET OUT" เป็นที่จับตามองและคาดว่าจะสร้างกระแสนิยมในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วในเร็วๆ นี้
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