YouTube เผชิญปัญหาบั๊กหน้าเว็บทำให้ใช้ทรัพยากรเครื่องสูงผิดปกติ

ผู้ใช้ YouTube หลายคนทั่วโลกรายงานปัญหาการใช้งาน YouTube บนเบราว์เซอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยพบว่ามีอาการช้า แฮงค์ หรือกระตุกผิดปกติ เนื่องจากบั๊กในส่วนหน้าเว็บที่ทำให้แท็บวิดีโอกินทรัพยากรเครื่องสูงผิดปกติ บางกรณีใช้ RAM มากกว่า 7GB โดยปัญหานี้เกิดจากลูปซ้ำ ๆ ของปุ่ม UI ใต้เครื่องเล่นวิดีโอ ทำให้เบราว์เซอร์ต้องคำนวณ layout ของหน้าเว็บใหม่ตลอดเวลา
ในช่วงเวลานี้ ผู้ใช้ YouTube หลายคนทั่วโลกได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน YouTube บนเบราว์เซอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยพบว่ามีอาการช้า แฮงค์ หรือกระตุกผิดปกติ ซึ่งอาจไม่ใช่เพียงความรู้สึกส่วนตัว แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจาก บั๊ก ในส่วน หน้าเว็บ ของ YouTube ที่ทำให้แท็บวิดีโอกิน ทรัพยากรเครื่อง สูงผิดปกติ บางกรณีพบว่าแท็บเดียวใช้ RAM มากกว่า 7GB ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยปัญหาที่พบคือระหว่างรับชมวิดีโอ CPU อาจโหลด 100% ทำให้เครื่องตอบสนองช้า วิดีโอกระตุก หรือแท็บ YouTube ค้างไปเลย ในตอนแรกหลายคนคิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการอัปเดตเบราว์เซอร์ หรือเป็นผลจากระบบต่อต้านส่วนขยายบล็อกโฆษณา แต่ภายหลังมีรายงานจากผู้ใช้หลายเบราว์เซอร์ ทั้ง Firefox, Microsoft Edge และ Brave ทำให้ประเด็นนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับตัว หน้าเว็บ ของ YouTube มากกว่าเบราว์เซอร์ตัวใดตัวหนึ่ง จากการวิเคราะห์ของนักพัฒนา Mozilla ในระบบ Bugzilla จุดที่ถูกสงสัยไม่ได้อยู่ที่ตัววิดีโอโดยตรง แต่อยู่ที่ส่วน UI ใต้เครื่องเล่นวิดีโอ ซึ่งเป็นบริเวณของปุ่มต่าง ๆ เช่น Like, Dislike, Share, Save และปุ่มเมนูอื่น ๆ ปัญหาน่าจะเกิดจากระบบของ YouTube ที่พยายามตรวจสอบว่าพื้นที่แนวนอนใต้คลิปเพียงพอสำหรับแสดงปุ่มทั้งหมดหรือไม่ หากพื้นที่ไม่พอ ระบบจะซ่อนปุ่มบางปุ่มออกไป แต่เมื่อปุ่มถูกซ่อน พื้นที่ว่างก็เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบประเมินใหม่ว่าสามารถนำปุ่มกลับมาแสดงได้อีกครั้ง ผลที่ตามมาคือปุ่มถูกซ่อนและแสดงกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นลูปซ้ำ ๆ หลายพันครั้งในเวลาอันสั้น เบราว์เซอร์จึงต้องคำนวณ layout ของ หน้าเว็บ ใหม่ตลอดเวลา หรือที่เรียกว่า layout thrashing จน CPU และ RAM ถูกใช้งานหนักผิดปกติ ข่าวดีคือใน Bugzilla มีการอัปเดตสถานะแล้วว่า YouTube ได้ออกมาตรการ เพื่อบรรเทาหรือแก้ผลกระทบของปัญหานี้ และ บั๊ก ถูกปิดสถานะเป็น RESOLVED FIXED แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก Google หรือ YouTube ในวงกว้างเกี่ยวกับรายละเอียดของการแก้ไขดังกล่าว สำหรับวิธีแก้ถ้ายังเจออาการอยู่ แนะนำให้ลองปิดแท็บ YouTube แล้วเปิดใหม่ รีสตาร์ตเบราว์เซอร์ อัปเดตเบราว์เซอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือทดลองปิดส่วนขยายชั่วคราว โดยเฉพาะส่วนขยายที่เกี่ยวข้องกับ YouTube และ ad blocke.
