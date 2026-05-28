YouTube ตัดสินใจกำหนดมาตรฐานของวีดีโอจาก AI ใหม่ พร้อมเพิ่มระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเสื้อ และรองรับมาตรฐาน C2PA เพิ่มความโปร่งใสบนแพลตฟอร์มยุค AI
YouTube ยกระดับตรวจจับคอนเทนต์ AI อัตโนมัติ หากพบใช้ AI สร้างเนื้อหาจะติดป้ายกำกับทันที พร้อมรองรับมาตรฐาน C2PA เพิ่มความโปร่งใสบนแพลตฟอร์มยุค AI Youtube แพลตฟอร์มวีดีโอเจ้าใหญ่ของ Google ตัดสินใจกำหนดมาตรฐานของวีดีโอจาก AI ใหม่ กับการประกาศเป็นทางการว่า จากนี้จะเริ่มเพิ่มระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเสื้อ ในกรณีตรวจพบว่าเนื้อหาดังกล่าวใช้ AI มีส่วนในการสร้างอย่างมีนัยยะสำคัญ จะทำการติดป้ายกำกับว่าเป็น วีดีโอ AI โดยอัตโนมัติสิ่งนี้สวนทางกับระบบดั้งเดิมของ Youtube อย่างสิ้นเชิง เดิมทีการติดป้ายกำกับ AI ทางแพลตฟอร์มเปิดให้ครีเอเตอร์เป็นฝ่ายต้องเปิดเผยข้อมูลกรณีเป็นเนื้อหาจาก AI เอง เพื่อป้องกันการสับสนว่า เนื้อหาจากวีดีโอเป็นบุคลล สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลนักด้วยเหตุนี้ Youtube จึงเริ่มต้นการใช้สัญญาณเชิงลึกแบบใหม่ในการตรวจจับ เมื่อมีการตรวจพบจะมีการติดป้ายกำกับให้กับวีดีโออัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานยังคงติดป้ายกำกับให้ตัวเอง พร้อมสามารถโต้แย้งและปิดการแสดงผลได้ ในกรณีที่มีระบบการตรวจจับผิดพลาดในกรณีเนื้อหาวีดีโอถูกสร้างด้วย AI ทั้งหมด ไฟล์จะถูกฝังรหัส C2PA เอาไว้โดยอัตโนมัติ ทำให้เนื้อหาที่สร้างจากแพลตฟอร์ม AI เจ้าใหญ่ เช่น Google, NVIDIA, OpenAI, Kakao หรือ ElevenLabs จึงแน่ใจได้ว่า การตรวจจับเนื้อหาที่สร้างจาก AI จะมีระดับความแม่นยำและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำหรับวีดีโอที่มีเนื้อหาแอนิเมชัน แฟนตาซีเหนือจริง หรือถูก AI ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย จะไม่มีการติดป้ายกำกับชัดเจน แค่เพียงแสดงบนส่วนคำอธิบายในวีดีโอ และ Youtube ยืนยันว่าการติดป้ายกำกับนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่ออัลกอริทึมแนะนำวีดีโอหรือคุณสมบัติการสร้างรายได้ใด
YouTube's New AI Labeling System for Content Created or Modified by AIYouTube is implementing a new system to automatically identify content created or modified by AI and add labels accordingly. While creators can dispute or correct some information, AI-generated content or content with clear metadata may retain the label permanently. This change aims to increase transparency for viewers, especially with the rise of AI-generated content that can appear realistic.
