XRP: ราคาพุ่ง แต่เงินทุน ETF หาย? สัญญาณเตือนหรือแค่จังหวะการลงทุน?

📆4/22/2026 6:05 PM
📰siamblockchain
แม้ราคา XRP จะปรับตัวขึ้นได้ดี แต่ยอดเงินทุนไหลเข้า Spot XRP ETF ในสหรัฐฯ กลับลดลงจนแตะศูนย์ดอลลาร์สหรัฐฯ สถานการณ์นี้บ่งบอกถึงอะไร และสถาบันลงทุนกำลังรออะไรอยู่?

สถานการณ์ราคาของ XRP ในช่วงนี้มีความน่าสนใจและซับซ้อน แม้ว่าราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อของผู้ใช้งานจริง ไม่ได้พึ่งพาสภาพคล่องจากกองทุน ETF มากนัก ซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างตลาด หากมีเม็ดเงินจากสถาบันลงทุนไหลกลับเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต ก็จะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปได้อีก อย่างไรก็ตาม กลับเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตในตลาดกองทุน Crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Spot XRP ETF ในสหรัฐอเมริกา ที่มียอดเงินทุนไหลเข้าสุทธิลดลงจนแตะระดับศูนย์ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างกะทันหัน แม้ว่าราคาเหรียญจะสามารถทะลุระดับ 1.

44 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปได้สำเร็จแล้วก็ตาม ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยแพลตฟอร์ม SoSoValue ซึ่งสร้างความขัดแย้งให้กับภาพรวมตลาดที่กำลังเป็นไปในทิศทางขาขึ้น สถานการณ์ของ XRP ดูเหมือนจะสวนทางกับแนวโน้มของผู้นำตลาดอย่าง Bitcoin และ Ethereum โดยที่เหรียญทางเลือกอื่นๆ ส่วนใหญ่กำลังชะลอตัวลง แต่กองทุนของ Bitcoin และ Ethereum กลับมีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง Ethereum สามารถดึงดูดเงินทุนเพิ่มได้ถึง 43.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการไหลเข้าติดต่อกันเป็นวันที่เก้า ส่วน Bitcoin ก็ได้รับเงินทุนเพิ่ม 11.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นวันที่หกติดต่อกัน ในขณะที่ XRP กลับทำยอดได้เพียงศูนย์ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าราคาตลาดจะปรับตัวขึ้น 2.24% นับตั้งแต่เปิดตลาดเมื่อวานนี้ก็ตาม การหยุดชะงักของกระแสเงินทุนในช่วงที่ราคากำลังทะลุแนวต้าน ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก โดยปกติแล้ว การปรับตัวขึ้นของราคามักจะมาพร้อมกับการไหลเวียนของสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นในกองทุนต่างๆ แต่ในกรณีของ XRP ตลาดกำลังเผชิญกับรูปแบบที่แตกต่างออกไป หลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีเงินทุนกว่า 55.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลเข้าสู่ XRP ETF อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสถาบันอาจกำลังรอประเมินสถานการณ์เพื่อดูว่าราคาจะสามารถยืนเหนือระดับ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ ปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของกองทุน XRP ทั้งหมดได้ทะลุ 1,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแล้ว การที่ยอดเงินไหลเข้าเป็นศูนย์เมื่อวานนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเทขายทำกำไร หรือรีบร้อนเข้าซื้อในราคาปัจจุบัน แต่พวกเขาเพียงแค่กำลังรอดูสถานการณ์และสงวนท่าทีเพื่อรอให้ราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปได้อย่างชัดเจน แม้ว่ากิจกรรมในตลาด ETF จะหยุดชะงักไปชั่วคราว แต่ภาพรวมของข่าวสารรอบตัว XRP ยังคงเป็นบวกอย่างมาก การที่หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง SEC และ CFTC ได้ยอมรับสถานะของ XRP ให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับเม็ดเงินลงทุน การที่ราคาปัจจุบันสามารถปรับตัวขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจาก ETF อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าการวิ่งของราคารอบนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการซื้อตามธรรมชาติและการใช้งาน XRP จริงในเครือข่ายโอนเงินข้ามพรมแดนของ Ripple มากกว่าการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว มุมมองส่วนตัวมองว่าการที่ตัวเลข ETF เป็นศูนย์ไม่ได้หมายความว่าสถาบันหมดความสนใจ แต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลาในการลงทุนมากกว่า สถาบันมักจะรอความชัดเจนของโครงสร้างกราฟและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การที่นักลงทุนรายย่อยและผู้ใช้งานเครือข่าย Ripple ดันราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่า XRP มี Use Case ที่สามารถสร้าง Demand จริงได้ เมื่อราคาสามารถยืนเหนือ 1.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างมั่นคง เราก็จะได้เห็นสถาบันลงทุนกลับมาไล่ซื้อเพื่อเกาะกระแสอีกครั้งอย่างแน่นอ

