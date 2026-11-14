XPENG Chiangmai เปิดตัว SUV ไฟฟ้า G9L รุ่นเรือธงแห่งอนาคต
XPENG Chiangmai นำเสนอ THE NEW XPENG G9L SUV ไฟฟ้า 100% ระดับพรีเมียมพร้อมเทคโนโลยี 800 โวลต์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เชียงใหม่และภาคเหนือ พร้อมเปิดแสดงสินค้า 17-23 พ.ย. 67
XPENG Chiangmai ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ THE NEW XPENG G9L ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในสายพันธุ์ SUV ระดับแฟลกชิป ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการขับขี่ไฟฟ้าอัจฉริยะสู่ตลาดรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภาคเหนือ
การเปิดตัวในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ XPENG ในการนำนวัตกรรมยานยนต์ที่ผสานความหรูหรา เทคโนโลยีขั้นสูง และความสะดวกสบายมาไว้ในรถคันเดียว เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความครบครันทั้งในแง่มุมของคุณภาพและการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดAlso readเคล็ดลับรับมือความดื้อรั้นชาวราศีพฤษภ
รายละเอียดเชิงลึกของรถรุ่นเรือธง G9L
THE NEW XPENG G9L เป็นรถยนต์ SUV รุ่นเรือธงของ XPENG ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Next-Gen AI Flagship SUV โดยเน้นย้ำถึงการออกแบบที่ทันสมัยและสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน มีมิติตัวถังยาวถึง 5,120 มิลลิเมตร และระยะฐานล้อ 3,100 มิลลิเมตร
ขนาดตัวถังที่กว้างขวางช่วยให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารดูโปร่งสบาย สามารถรองรับการนั่งได้มากถึง 3 แถว 6 ที่นั่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวัน การเดินทางเพื่อธุรกิจ และการเดินทางร่วมกันอย่างสะดวกของครอบครัว
ด้านเทคโนโลยีการขับเคลื่อน THE NEW XPENG G9L ใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้า 800 โวลต์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า พร้อมรองรับเทคโนโลยีการชาร์จความเร็วสูง ทำให้ผู้ใช้สามารถเติมพลังงานได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจในการเดินทางระยะไกล
ระบบอัจฉริยะภายในห้องโดยสารได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อยกระดับความสะดวกสบายและการใช้งานของผู้โดยสาร โดยสะท้อนถึงความตั้งใจของ XPENG ที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าให้กลายเป็นมากกว่าพาหนะสำหรับการเดินทาง แต่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่ทันสมัย
มุมมองผู้บริหารและจุดยืนของ XPENG Chiangmai
คุณพีรศุภม์ ตันติยังกุล ผู้บริหาร XPENG Chiangmai กล่าวว่าทางโชว์รูมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอ THE NEW XPENG G9L ออกสู่สาธารณชน โดยเชื่อว่าคุณผู้บริโภคในเชียงใหม่และภาคเหนือให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และความสะดวกสบาย
ท่านผู้บริหารยืนยันว่า XPENG G9L คือเครื่องพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา SUV ระดับพรีเมียม พร้อมยืนยันว่า XPENG Chiangmai จะมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัยควบคู่ไปกับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งด้านยอดขายและบริการหลังการขาย
แผนการจัดแสดงสินค้าและขั้นตอนการทดลองขับ
XPENG Chiangmai เตรียมจัดนิทรรศการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสรถยนต์รุ่นใหม่นี้โดยตรง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 พฤศจิกายน 2569 เพื่อให้นักเดินทางและลูกค้าสามารถชมรายละเอียดการออกแบบและฟีเจอร์เด่นได้อย่างใกล้ชิด
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นัดหมายเพื่อทดลองขับ หรือเยี่ยมชมโชว์รูม XPENG Chiangmai ได้ทันที โดยทางทีมงานพร้อมให้คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์อัจฉริยะและประสิทธิภาพของรถยนต์รุ่น G9L
สำหรับการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองคิวทดลองขับ สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 062-326-5969 ซึ่งทีมงาน XPENG Chiangmai พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับ THE NEW XPENG G9L ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นเรือธงนี้
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