Xiaomi 17 Max: Release Date, Design, Specs, and More

The latest news on the upcoming Xiaomi 17 Max, including its release date, design, specifications, and more.
Xiaomi 17 Max ถูกพูดถึงมาสักพัก ว่าจะเป็นรุ่นปิดท้ายของ Xiaomi 17 Series ในปีนี้ ล่าสุดก็มีการเผยโฉมทางการของรุ่นนี้ออกมาสักที พร้อมยืนยันแล้วด้วยว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอน!
โดย Xiaomi 17 Max ยืนยันว่าจะมาด้วยกัน 3 สีได้แก่ สีฟ้า, สีขาว และสีดำที่มีลวดลาย Carbon Fiber ที่ฝาหลังครับ ส่วนด้านดีไซน์ ก็ยังคงมาในทรงมาตรฐานของ Xiaomi Number Series มีโมดูลกล้องสี่เหลี่ยมวางไว้มุมซ้ายด้านหลัง พร้อมคำว่า Leica สำหรับสเปคเบื้องต้นของ Xiaomi 17 Max มีเผยออกมาแล้วว่าจะได้หน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6.9" ขอบจอบางเฉีนบเท่ากันทั้ง 4 ด้าน มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานที่สุดของซีรีส์อีกด้วย ตามรายงานก่อนหน้าระบุว่า Xiaomi 17 Max จะได้แบตเตอรี่ระดับ 8000mAh และยังรองรับชาร์จไวแบบสาย 100W ร่วมกับแบบไร้สาย 50W ส่วนชิปเซ็ตก็เป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5 ร่วมกับ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4.1 ด้วยนะ
