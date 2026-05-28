Xiaomi 17T และ 17T Pro เปรียบเทียบสเปค：ใครคุ้มกว่า łożyłeśера

Xiaomi 16 miembros of ruthless 17T and 17T Pro bring a flagship telephoto camera experience with Leica 5x Telephoto and AI Ultra Zoom. The Pro model offers a larger sensor, more powerful chipset, larger battery, and faster wireless charging, targeting power users and photography enthusiasts. The standard model remains a value-packed alternative with similar core camera capabilities.
อย่างเป็นทางการมาพร้อมจุดขายหลักด้านการถ่ายภาพภายใต้คอนเซปต์ Telephoto Master โดยทั้ง Xiaomi 17T และ Xiaomi 17T Pro ได้กล้อง Leica 5x Telephoto เหมือนกัน รองรับ AI Ultra Zoom สูงสุด 120 เท่า พร้อมฟีเจอร์ Leica Live Moment ที่ยกระดับการถ่ายภาพและวิดีโอให้ดูมีมิติและเล่าเรื่องได้มากขึ้น แต่แม้ทั้งสองรุ่นจะมี DNA คล้ายกัน แต่ Xiaomi 17T Pro ก็ยังมีจุดต่างหลายด้าน ทั้งหน้าจอ ชิปเซ็ต แบตเตอรี่ และระบบชาร์จไว ซึ่งบทความนี้จะพาไปเปรียบเทียบสเปคแบบละเอียดว่า รุ่นไหนเหมาะกับใคร และต่างกันตรงไหนบ้าง แม้จะใช้ดีไซน์ใกล้เคียงกัน และได้กล้อง Telephoto Leica 5x เหมือนกัน แต่ Xiaomi 17T Pro จะเน้นความเป็นเรือธงเต็มตัวมากกว่า ส่วน Xiaomi 17T จะเน้นความคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายขึ้น ถ้าดูจากสเปค Xiaomi 17T Pro จะเป็นรุ่นที่จัดเต็มกว่าในหลายด้าน โดยเฉพาะกล้องหลักที่ใช้เซนเซอร์ Light Fusion 950 ขนาดใหญ่กว่า รับแสงได้ดีขึ้น เหมาะกับการถ่ายกลางคืนหรือสายคอนเทนต์ที่ต้องการคุณภาพระดับเรือธง นอกจากนี้ยังได้ชิป MediaTek Dimensity 9500 รุ่นใหม่บนสถาปัตยกรรม 3nm ที่แรงขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่า พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 7000mAh และรองรับชาร์จไร้สาย 50W ซึ่งหาได้ยากในสมาร์ทโฟนระดับนี้ แม้ Xiaomi 17T จะเป็นรุ่นรอง แต่ยังถือว่าได้ฟีเจอร์หลักมาแทบครบ โดยเฉพาะกล้อง Leica 5x Telephoto ที่รองรับ Optical Zoom 5x และ AI Ultra Zoom 120x เหมือนรุ่น Pro สรุป Xiaomi 17T หรือ Xiaomi 17T Pro ซื้อรุ่นไหนดี ถ้าเน้นกล้องขั้นสุด เล่นเกมหนัก ใช้งานยาว แบตอึด และอยากได้ประสบการณ์เรือธงแบบเต็มตัว Xiaomi 17T Pro คือรุ่นที่ตอบโจทย์ที่สุด แต่ถ้าอยากได้สมาร์ทโฟนที่ยังได้กล้อง Leica 5x Telephoto เหมือนกัน ใช้งานลื่น แบตอึด และราคาคุ้มกว่า Xiaomi 17T ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน
เจาะลึก! 'TH-AI Passport' ดีอี เตรียมเปิดสมัคร มิ.ย. นี้ แจกสิทธิ์ใช้ AI ฟรี 5 ล้านสิทธิ์ เจอกระแสสวนกลับคุ้มจริงหรือส่อล็อกสเปก?โอกาสครั้งใหญ่ที่คนไทยจะได้ใช้ AI ระดับ Pro ฟรี... หรือนี่จะเป็นเพียงบทเรียนซ้ำรอยของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ?
