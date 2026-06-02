Xiaomi เปิดตัวนาฬิกา สมาร์ตแบนด์ หูฟัง และเฮดโฟนรุ่นใหม่ พร้อมราคาพิเศษ

Xiaomi เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่นพร้อมกัน ครอบคลุมทั้งนาฬิกาอัจฉริยะ สมาร์ตแบนด์ หูฟังไร้สาย และหูฟังครอบหู พร้อมฟีเจอร์เด่นและราคาพิเศษสำหรับลูกค้า
เสียวหมี่ (Xiaomi) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่นพร้อมกันในงานเปิดตัวครั้งใหญ่ ประกอบด้วยนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นเรือธงอย่าง Xiaomi Watch S4 สมาร์ตแบนด์รุ่นพรีเมียม Xiaomi Smart Band 9 Pro หูฟังไร้สายรุ่นท็อป Xiaomi Buds 5 Pro และหูฟังครอบหูรุ่นประหยัด Redmi Headphones Neo โดยแต่ละรุ่นมาพร้อมฟีเจอร์เด่นและ ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าในช่วงแรก เริ่มต้นที่ Xiaomi Watch S4 นาฬิกาอัจฉริยะรุ่นเรือธงที่มีตัวเรือนขนาด 46 มิลลิเมตร น้ำหนักเพียง 46 กรัม และบางเพียง 10.
99 มิลลิเมตร ให้เลือกทั้งขอบหน้าปัดสเตนเลสสตีล เซรามิก และคาร์บอนไฟเบอร์ฟอร์จ พร้อมสายหนังแท้ดีไซน์ใหม่ หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.48 นิ้ว ขอบบางลงถึง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ความสว่างสูงสุด 2,500 nits มองเห็นชัดแม้กลางแสงแดด ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี Xiaomi Surge 815mAh รองรับการใช้งานได้สูงสุด 21 วันในโหมดทั่วไป ด้านสุขภาพติดตั้งเซ็นเซอร์วัดชีพจร 4 LED + 4 PD รุ่นอัปเกรด พร้อมอัลกอริทึมใหม่เพิ่มความแม่นยำในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขึ้นเป็น 98.4% รองรับโหมดกีฬากว่า 150 รูปแบบ และระบบ GNSS Dual-band รองรับ 5 ระบบดาวเทียม มีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Passion Mode ตรวจจับท่าทางการเชียร์แล้วแปลงเป็นข้อมูลเชิงสถิติแบบเรียลไทม์ รวมถึงรายงานการนอนหลับแบบรายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมค่า Sleep HRV ที่พัฒนาร่วมกับ World Sleep Society และ Asian Society of Sleep Medicine ตัวอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วย Xiaomi HyperOS 3 รองรับการเชื่อมต่อกับ Xiaomi Home เพื่อควบคุมสมาร์ตโฮมจากข้อมือ พร้อมฟังก์ชันควบคุมกล้องถ่ายภาพระยะไกลและซิงก์ข้อมูลสุขภาพอัตโนมัติ ราคาพิเศษสำหรับรุ่น Ceramic Blue และ Jungle Green อยู่ที่ 6,290 บาท (ปกติ 7,290 บาท) ส่วนรุ่น Silver และ Black ราคาพิเศษ 5,690 บาท (ปกติ 6,690 บาท) ถัดมาคือ Xiaomi Smart Band 9 Pro สมาร์ตแบนด์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทุกวัน ตัวเรือนอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูง บางเพียง 9.7 มิลลิเมตร น้ำหนักเพียง 21.6 กรัม หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.74 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 2,000 nits แบตเตอรี 350mAh อยู่ได้สูงสุด 21 วัน วัดชีพจรผ่านโมดูล PPG รุ่นอัปเกรดแม่นยำ 98.2% รองรับโหมดกีฬากว่า 150 รูปแบบ รวมถึง Track Mode สำหรับวิ่งในสนามกรีฑาและโหมดปั่นจักรยานที่พัฒนาใหม่ ติดตามการนอนหลับพร้อมอัลกอริทึมเวอร์ชัน 2.0 วิเคราะห์ค่า HRV และประสิทธิภาพการนอนหลับได้ละเอียดขึ้น จุดเด่นคือความร่วมมือกับ Clue แอปพลิเคชันติดตามรอบเดือนและสุขภาพสตรีชั้นนำระดับโลก ผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ใช้งาน Clue Plus ฟรี 3 เดือน ครอบคลุมการวิเคราะห์รอบเดือน การคาดการณ์ช่วงเจริญพันธุ์ และการติดตามสุขภาพเชิงลึก นอกจากนี้รองรับการจับคู่พร้อมกันกับ iPhone และสมาร์ตโฟน Xiaomi ในเวลาเดียวกัน รับสายและการแจ้งเตือนจากทั้งสองเครื่องผ่านสมาร์ตแบนด์เพียงเครื่องเดียว ราคาพิเศษรุ่น Ceramic Edition Pearl White 2,990 บาท (ปกติ 3,990 บาท) ส่วนรุ่น Midnight Black, Glacier Silver และ Lavender Pink ราคาพิเศษ 2,490 บาท (ปกติ 3,490 บาท) ปิดท้ายด้วยหูฟังสองรุ่นคือ Xiaomi Buds 5 Pro และ Redmi Headphones Neo หูฟังกึ่งอินเอียร์รุ่นเรือธง Xiaomi Buds 5 Pro ใช้ไดรเวอร์ไดนามิก Triple-Magnet ขนาด 11 มิลลิเมตร พร้อมไดอะแฟรมชุบทอง 24K ที่เพิ่มความไวของเสียงย่านแหลมขึ้น 30% ตัวเลขด้านเสียงได้รับการจูนโดยทีม Harman Golden Ear Team มาพร้อม Harman Master Mode และ Harman AudioEFX รองรับการถ่ายทอดเสียงคุณภาพสูงผ่าน Qualcomm aptX Lossless ระบบ ANC ทำงานด้วยไมโครโฟน 3 ตัวร่วมกับโครงสร้างอะคูสติกแบบตาข่าย ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุด 95dB คงความชัดเจนของเสียงพูดแม้อยู่กลางลมแรง 12 เมตรต่อวินาที ระบบ Adaptive Sound ปรับสมดุลเสียงตามรูปทรงใบหู พร้อมเทคโนโลยีเสียงมีมิติ 360 องศาทำงานร่วมกับระบบ Head Tracking น้ำหนักข้างละ 4.4 กรัม ดีไซน์กึ่งอินเอียร์ตามหลักสรีรศาสตร์ลดแรงกดที่ใบหู และเป็นครั้งแรกที่หูฟัง Xiaomi รองรับทั้ง Apple Find My และ Google Find Hub ส่วน Redmi Headphones Neo คือหูฟังครอบหูสำหรับผู้ที่ต้องการเสียงดีในงบประหยัด ใช้ไดรเวอร์ไดนามิกไทเทเนียมขนาด 40 มิลลิเมตร รับรองมาตรฐาน Hi-Res Audio รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Audio สำหรับการฟังผ่านสาย ระบบ ANC ตัดเสียงได้สูงสุด 42dB ปรับระดับได้ 3 ระดับ ไมโครโฟน 3 ตัวพร้อม AI Noise Reduction ตัดเสียงลมได้สูงสุด 5 เมตรต่อวินาที แบตเตอรีใช้งานได้ 72 ชั่วโมงเมื่อปิด ANC และชาร์จเพียง 10 นาทีเพื่อฟังต่อได้อีก 5 ชั่วโมง รองรับ Google Fast Pair การเชื่อมต่อพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ และฟีเจอร์แชร์เสียง ราคาพิเศษของ Redmi Headphones Neo อยู่ที่ 1,990 บาท (ปกติ 2,990 บาท) วางจำหน่ายที่ Xiaomi Store และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน
Xiaomi Watch S4 Xiaomi Smart Band 9 Pro Xiaomi Buds 5 Pro Redmi Headphones Neo ราคาพิเศษ
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