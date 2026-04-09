Xiaomi เตรียมเปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่ Xiaomi 18 Pro Series พร้อมอัปเกรดกล้อง Periscope และสเปคจัดเต็ม

ข่าวหลุด! Xiaomi เตรียมเปิดตัว Xiaomi 18 Pro และ Pro Max ปลายปีนี้ พร้อมกล้อง Periscope 200MP ใหม่, ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro และแบตเตอรี่ 7000mAh+
Xiaomi เตรียมพร้อมเปิดตัว สมาร์ทโฟน เรือธงรุ่นใหม่ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งได้แก่ Xiaomi 18 Pro และ Xiaomi 18 Pro Max โดยมีรายงานล่าสุดจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบนแพลตฟอร์ม X ว่า กล้อง Periscope Telephoto ของทั้งสองรุ่นจะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้มีความละเอียดสูงขึ้นกว่าเดิม ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่า กล้อง Periscope ความละเอียด 200MP จะมาพร้อมกับทางยาวโฟกัสคงที่ประมาณ 85 มม.
ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการถ่ายภาพของ Xiaomi อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงความละเอียดที่เพิ่มขึ้นนี้ คาดการณ์ว่า Xiaomi อาจจะเน้นย้ำถึงความสามารถในการซูมดิจิทัลที่ "ไม่สูญเสียรายละเอียด" ในระดับที่สูงกว่าเดิม เช่น 6x, 7x หรืออาจจะมากกว่านั้น เนื่องจากช่วงการซูมออปติคอลอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ ความเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของ Xiaomi ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการคุณภาพของภาพถ่ายที่ดียิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน\นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ภายในของ Xiaomi 18 Pro Series ทั้งสองรุ่น โดยคาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ซึ่งเป็นชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดและทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น ในส่วนของหน้าจอ รุ่น Pro คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.3 นิ้ว ในขณะที่รุ่น Pro Max จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าคือ 6.9 นิ้ว ทั้งนี้ แบตเตอรี่ของทั้งสองรุ่นคาดว่าจะมีความจุสูงสุดถึง 7000mAh ขึ้นไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ยาวนานตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดเร็วเกินไป ข้อมูลเหล่านี้เป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจของ Xiaomi ที่จะนำเสนอสมาร์ทโฟนเรือธงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ดีไซน์ที่สวยงาม และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระดับสูงได้อย่างครบถ้วน
Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max กล้อง Periscope Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro สมาร์ทโฟน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
นักบินอวกาศถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์สุดทึ่งด้วย iPhone 17 Pro Maxนักบินอวกาศ Artemis II ถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์สุดคมชัดด้วย iPhone 17 Pro Max ครั้งแรกของ NASA ที่ใช้สมาร์ตโฟนในภารกิจจริง
Read more »
กรมทางหลวงปิดเบี่ยงจราจร ทล.9 ช่วงบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว 18 เม.ย. 69 ก่อสร้างมอเตอร์เวย์กรมทางหลวงเตรียมปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) ช่วงบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว ตั้งแต่ 18 เมษายน 2569 เพื่อก่อสร้างมอเตอร์เวย์ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 2573 พร้อมขยายช่องจราจรทางคู่ขนานรองรับ
Read more »
ทล. ลุยสร้างมอเตอร์เวย์ M9 บางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว เริ่ม 18 เม.ย.นี้กรมทางหลวงลุยสร้าง M9 วงแหวนตะวันตก ส่วนที่ 1 บางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว เริ่ม 18 เม.ย.นี้ แจ้งปรับการจราจรไปใช้ช่องทางขนานทั้งหมด เพื่อก่อสร้างทางหลักเป็นมาตรฐานมอเตอร์เวย์
Read more »
“รถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน” ชนท้าย “รถสิบล้อ” บาดเจ็บ 18 คนเกิดอุบัติเหตุรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน ชนรถบรรทุก 10 ล้อ บนถนนสาย โคกตูม-มะนาวหวาน จังหวัดลพบุรี ส่งผลให้มีผู...
Read more »
'ขยะอาหาร' ปี 69 สูญเงินทะลุ 18 ล้านล้าน สัญญาณอันตรายต้องแก้ก่อนสายในโลกธุรกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความผันผวนจากทั้งเงินเฟ้อ และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ 'ขยะอาหาร' (Food Waste) ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือการกุศลอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น 'Silent Margin Leakage'
Read more »
realme สร้างประสบการณ์เกมมิ่งเต็มรูปแบบเขย่าเวที RoV Pro League 2026 Summer รอบชิงชนะเลิศrealme สร้างประสบการณ์เกมมิ่งเต็มรูปแบบเขย่าเวที RoV Pro League 2026 Summer รอบชิงชนะเลิศ - IT News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »