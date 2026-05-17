Warnings for heavy rain in Thailand and strong winds at sea

The passage provides a summary of the weather warnings issued for Thailand, including heavy rain, strong winds, and potential flooding risks, with updates on the weather conditions and risks in various regions. It also includes tips on safe navigation at sea.
ประเทศไทยเผชิญฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก ขณะที่ทะเลอันดามันคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังน้ำท่วมฉับพลัน วันนี้ (18 พ.
ค.2569) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรูในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ จ.
ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิในภาคใต้ อุณหภูมิในกรุงเทพและปริมณฑล ลมในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิในทะเลอันดามันคลื่นลมในทะเลอันดามัน คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและในทะเลอันดามันตอนล่า
Weather Warnings Heavy Rain Strong Winds Flooding Risks Sea Navigation Public Safety
