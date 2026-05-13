Walmart to Slash Staff at Headquarters, Combine AI and Tech Teams

Walmart is planning to cut and relocate approximately 1,000 management-level employees, combining its global technology team with the AI team, to boost its competitive edge in the digital age, aiming to outshine Amazon, Costco, and Aldi.
หนังสือพิมพ์เดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล (WSJ) รายงานเมื่อวันอังคาร (12 พ. ค.
) โดยอ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า วอลมาร์ท (Walmart) เตรียมปรับลดและสั่งย้ายพนักงานระดับสำนักงานใหญ่ราว 1,000 ตำแหน่ง เพื่อควบรวมทีมเทคโนโลยีระดับโลกและทีมผลิตภัณฑ์ AI ให้เป็นทีมเดียวกัน การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดขึ้นในยุคของจอห์น เฟอร์เนอร์ ซีอีโอคนใหม่ ที่เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วย AI หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อทวงคืนความได้เปรียบจากคู่แข่งรายใหญ่อย่าง อะเมซอนดอทคอม (Amazon.com), คอสต์โค (Costco) และอัลดี (Aldi) WSJ อ้างบันทึกภายในระบุว่า แดเนียล แดงเกอร์ หัวหน้าฝ่ายเร่งขับเคลื่อน AI และ สุเรช กุมาร หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีระดับโลก ได้รื้อโครงสร้างภายในและตัดสินใจลดขนาดบางทีมงาน เพื่อให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพนักงานที่ได้รับผลกระทบสามารถสมัครงานในตำแหน่งที่ยังว่างภายในบริษัทได้ ขณะที่หลายรายต้องย้ายไปประจำสำนักงานที่เมืองเบนตันวิลล์ หรือทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ผ่านมา วอลมาร์ททุ่มงบมหาศาลพัฒนา AI เพื่อไล่กวดอะเมซอนที่ชิงเปิดตัว "Rufus" แชตบอตผู้ช่วยชอปปิง Gen AI ไปก่อนหน้า นอกจากนี้ เมื่อเดือนก.
ค. ปีที่แล้ว วอลมาร์ทยังได้เปิดตัวชุดเครื่องมือ "super agents" เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน หลังแต่งตั้งแดงเกอร์เข้ามาคุมบังเหียน ทั้งนี้ เฟอร์เนอร์เริ่มบริหารงานด้วยท่าทีระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าเมื่อช่วงก. พ.
ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเปราะบางของกำลังซื้อผู้บริโภคสหรัฐฯ ในขณะนี
Walmart AI Tech Global Technology Team AI Team Combining Teams Competitive Edge Digital Age Amazon Costco Aldi Economic Forecast Strengthening Supply Chain
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
รมว.อว. เปิดค่าย Super AI Engineer Season 6 Level 2 ส่งเสริมกำลังคน AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมดิจิทัลรมว.อว. เปิดค่าย Super AI Engineer Season 6 Level 2 เดินหน้าพัฒนา AI Model Developer และ AI Engineer รับอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย
Read more »
OpenAI เปิดตัว GPT-Realtime โมเดล AI สำหรับแปลและแปลงเสียงOpenAI เปิดตัว GPT-Realtime โมเดล AI เสียงยุคใหม่ ฟัง-แปล-ถอดความแบบเรียลไทม์ พร้อมต่อยอดสู่ Agentic AI และงานบริการอัจฉริยะ
Read more »
วงการคณิตศาสตร์สะเทือน Google DeepMind เปิดตัว AI ร่วมวิจัยระดับโลกGoogle DeepMind เปิดตัว “AI Co-Mathematician” ระบบ AI ผู้ร่วมวิจัยคณิตศาสตร์แบบ Agentic AI ทำงานร่วมมนุษย์ตั้งแต่ค้นเอกสาร พิสูจน์ทฤษฎี ทดลองคำนวณ ไปจนถึงรีวิวงานวิจัย พร้อมทำคะแนนสูงสุดใหม่บน FrontierMath สะท้อนทิศทาง AI กำลังก้าวจากเครื่องมือถามตอบ สู่...
Read more »
AI ทำคนรับผิดชอบ ศาลนิวยอร์กตัดสินให้คนรับผิดชอบข้อมูลจาก AIศาลสหรัฐฯชี้ชัด ใช้งาน AI ตัดสินใจหรือทำงานผิดพลาด องค์กรยังต้องรับผิดชอบเต็มรูปแบบ ไม่สามารถโยนความผิดให้ AI หรือผู้พัฒนาได้
Read more »
Samsung จับมือ Google อัปเกรดตู้เย็น AI ให้ใช้ Gemini ตรวจจับอาหาร อ่านวันหมดอายุ และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ พร้อมสั่งการได้อย่างเป็นธรรมชาติSamsung บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ได้ปล่อยอัปเดตให้กับตู้เย็นอัจฉริยะตระกูล Bespoke AI Refrigerator Family Hub ให้สามารถเข้าถึงและใช้งาน AI ของ Google อย่าง Gemini
Read more »
Marathon Digital Holdings ปรับกลยุทธ์จากการขุด Bitcoin ไปสู่พลังงานและศูนย์ข้อมูล AIในไตรมาสแรกบริษัท MARA ลดรายได้ 18% และขาดทุนสุทธิ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่า Bitcoin ที่ขายในปริมาณมหาศาลเพื่อชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่อง บริษัทหยุดสั่งซื้อเครื่องขุด ASIC แล้วมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ Data Center รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี AI โดยคาดว่ากำลังการขุดที่เป็นของบริษัทเองมากกว่า 90% จะเปลี่ยนไปใช้ใน AI และ IT
Read more »