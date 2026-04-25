Wallet ลึกลับทำกำไร 14 เท่า จาก APE ในวันเดียว! ข้อมูล On-chain ชี้อาจมีใช้ข้อมูลวงใน

นักเทรดใช้ leverage 5x เปิด Long APE ก่อนราคาพุ่ง ทำกำไร 2.27 ล้านดอลลาร์จากเงินทุน 174,000 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการใช้ข้อมูลภายในในตลาด crypto
วันที่ 24 เมษายน 2026 ตลาด cryptocurrency ได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงและสร้างความฮือฮาอย่างมาก เมื่อเหรียญ ApeCoin (APE) พุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดฝัน การเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ในวงการอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ที่เผยให้เห็นกลยุทธ์การเทรดที่ชาญฉลาดและอาจเข้าข่ายการใช้ข้อมูลภายในของ wallet ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่หมายเลข “0x0b8a” Lookonchain ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ได้รายงานว่า wallet “0x0b8a” ได้ทำการขาย Ethereum (ETH) จำนวน 75 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 174,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid จากนั้นนำเงินที่ได้มาเปิด Long position ในเหรียญ APE จำนวน 9.
19 ล้านเหรียญ โดยใช้ leverage 5 เท่า ทำให้มูลค่ารวมของ position นี้สูงถึง 1.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ราคา 0.1047 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ APE ที่น่าสนใจคือ การเปิด Long position นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราคา APE ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เทรดรายนี้อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการปรับตัวขึ้นของราคา APE ในอนาคตอันใกล้ หลังจากเปิด Long position ได้ไม่นาน ราคา APE ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจ โดยทะยานจากระดับ 0.1013 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแตะระดับสูงสุดที่ 0.1965 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 80-90% ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 2,130% จนทะลุ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้เทรด wallet “0x0b8a” ได้ใช้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาอย่างเต็มที่ โดยทำการปิด Long position ใกล้จุดสูงสุด ทำกำไรได้ถึง 1.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นได้เปิด Short position ทันทีหลังจากปิด Long position และทำกำไรเพิ่มอีก 488,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการร่วงลงของราคาหลังจากที่ราคา APE แตะจุดสูงสุด ทำให้รวมกำไรทั้งหมดที่ได้รับจากการเทรดครั้งนี้สูงถึง 2.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินทุนเริ่มต้นเพียง 174,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นผลตอบแทนที่น่าทึ่งถึง 14 เท่า ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เหตุการณ์นี้ได้จุดประกายการถกเถียงในวงการ cryptocurrency เกี่ยวกับความโปร่งใสของข้อมูล On-chain และความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อสร้างผลกำไรที่ไม่เป็นธรรม การที่ wallet “0x0b8a” สามารถปิด Long position แล้วเปิด Short position ต่อได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ บ่งชี้ว่าผู้เทรดรายนี้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด APE และสามารถคาดการณ์จุดสูงสุดของราคาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเทรดทั่วไปทำได้ยาก กรณีนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าผู้เทรดรายนี้อาจได้รับข้อมูลภายในบางอย่างที่ทำให้สามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ในระยะสั้น ราคา APE มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.18-0.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ หาก APE สามารถยืนเหนือระดับ 0.13-0.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปได้ แต่หากไม่สามารถยืนราคาได้ อาจเกิดปรากฏการณ์ Breakout Fakeout ที่จะทำให้ราคากลับมาปรับตัวลงอย่างรุนแรง นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนในเหรียญ AP
Apecoin APE Cryptocurrency On-Chain Leverage Trading Profit Ethereum Hyperliquid ข้อมูลวงใน
