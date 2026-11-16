WORPT Wallet เปิดให้ชาวต่างชาติใช้จ่าย USDT ในไทยผ่าน WiPay
แอป WORPT เปิดให้ชาวต่างชาติเติมเงิน USDT เป็นเงินบาทผ่าน WiPay ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ TouristDigiPay พร้อมจ่ายผ่าน QR Code ได้ทันที
แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลชื่อ WORPT ได้เปิดตัวเป็นทางการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการใช้จ่ายในประเทศไทยโดยสะดวกยิ่งขึ้น แอปฯ นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝากเงินในรูปแบบของ Stablecoin อย่าง USDT หรือ USDC เข้ามาในระบบ จากนั้นจึงเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าวเป็นเงินบาทไทยเพื่อนำไปชำระเงินผ่านระบบสแกน QR Code หรือการใช้บัตร Visa Prepaid Card ได้โดยตรง
กลไกการทำงานภายใต้ Regulatory Sandbox
WORPT ดำเนินการภายใต้กรอบการทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ที่ชื่อว่า TouristDigiPay ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชันมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยมีพันธมิตรหลักสองราย involved in the process คือฝ่ายที่ให้บริการด้านเงินบาทหรือ e-Money นั้นรับผิดชอบโดยบริษัท WiPay ส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นดูแลโดย WaanX ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและระบบการชำระเงินในท้องถิ่นAlso readสถานการณ์สะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน KYC
ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเริ่มกระบวนการสร้างบัญชีโดยการใช้หนังสือเดินทางแบบชิป (Chip Passport) เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน KYC ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมีที่อยู่อีเมลที่สามารถรับรหัส OTP สี่หลักหกหลักได้ และมีสมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชันสแกนชิปในหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งต้องมีกล้องถ่ายภาพสำหรับยืนยันตัวตนแบบ Liveness Selfie เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชี
หลังจากกรอกข้อมูลอีเมลและยืนยันผ่านรหัส OTP แล้ว ระบบจะให้ผู้ใช้สร้าง PIN สำหรับความปลอดภัยของบัญชี หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนหนังสือเดินทางและถ่ายภาพยืนยันตัวตน โดยขั้นตอนเหล่านี้จะปลดล็อกฟังก์ชันสำคัญต่างๆ เช่น การฝากเงิน การใช้จ่าย และการถอนเงินออกจากบัญชีทันทีที่ได้รับอนุมัติ
การเชื่อมต่อกระเป๋าเงินและฝาก Stablecoin
เมื่อบัญชีได้รับการอนุมัติแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีภายนอก (External Crypto Wallet) ที่ถือครอง Stablecoin ไว้ โดยในขณะนี้แอปพลิเคชันรองรับเฉพาะเครือข่าย Ethereum เท่านั้น ผู้ใช้ต้องระบุที่อยู่กระเป๋าเงินและยืนยันการเชื่อมต่อผ่านรหัส OTP ที่ส่งไปยังอีเมลเพื่อความปลอดภัย โดยแอปฯ จะแจ้งเตือนว่าสามารถเคลื่อนย้ายเงินเข้า-ออกได้เฉพาะจากที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับ WORPT เท่านั้น
สำหรับการฝากเงิน USDT หรือ USDC นั้น ผู้ใช้สามารถเลือกเมนู "Deposit" เพื่อรับที่อยู่กระเป๋าเงินสำหรับรับเงิน จากนั้นกดยืนยันการโอนผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินภายนอก ซึ่งตามคำแนะนำระบุว่าเงินจะเข้าภายในไม่กี่วินาทีเมื่ออยู่บนเครือข่ายที่รองรับ อย่างไรก็ตามหน้าข้อมูลค่าธรรมเนียมระบุว่ากระบวนการฝากและถอนจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากระบุที่อยู่กระเป๋าเงินแล้ว จึงควรเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าหากมีความจำเป็นเร่งด่วน
การเติมเงินบาทและข้อจำกัดทางเทคนิค
หลังจากฝาก Stablecoin เข้ามาแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกเมนู "Top-up" เพื่อเปลี่ยนเงินดิจิทัลให้เป็นยอดเงินบาทในกระเป๋า e-Wallet ของ WORPT เพื่อเตรียมใช้จ่าย โดยกระบวนการนี้ต้องยืนยันผ่าน PIN ที่ผู้ใช้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลจากคู่มืออย่างเป็นทางการระบุว่าสามารถดำเนินการเปลี่ยนสกุลเงินได้ผ่านสองช่องทางหลักและจบขั้นตอนเดียวกัน
ทั้งนี้ ควรตระหนักถึงข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการเนื่องจากข้อมูลจากหน้าคู่มือระบุว่าแอปพลิเคชันเวอร์ชัน iOS บางส่วนอาจยังมีสถานะว่า "Coming soon" หรือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บนระบบปฏิบัติการดังกล่าว จึงแนะนำให้ตรวจสอบสถานะการดาวน์โหลดบน App Store ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียม Gas fee บนเครือข่าย Ethereum อาจเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีหากเกิดภาวะเครือข่ายแออัด ซึ่งผู้ใช้ควรตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมล่าสุดจากหน้า Fee Page ของทางแอปพลิเคชันเพื่อวางแผนการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
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