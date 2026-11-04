WHOประกาศภาวะฉุกเฉิน Mpox สายพันธุ์ใหม่ ไทยเตือนประชาชนสังเกตอาการด่วน
WHOประกาศภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศโรคเอมพอกซ์ สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในแอฟริกา ไทยพบผู้ป่วยรวม 787 คน เน้นเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและสังเกตอาการผิดปกติ
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศยกระดับการระบาดของโรค เอ็มพอกซ์ ( Mpox) หรือ ฝีมดาษลิง ให้เป็น ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดยสถานการณ์นี้มีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ซึ่งส่งสัญญาณเตือนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้เตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้
WHOยกระดับฉุกเฉินโรคเอ็มพอกซ์ทั่วโลก
การตัดสินใจดังกล่าวขององค์การอนามัยโลกเกิดขึ้นหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในภูมิภาคแอฟริกาที่มีการระบาดรวดเร็วและกว้างขวาง โดยนายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสัทธิ โฆษกกรมควบคุมโรค ได้ออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าโรคนี้มีแนวโน้มขยายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้นทั่วโลก ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานสาธารณสุขทุกประเทศต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดAlso readคองโกระบาดหนัก! สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น จ่อส่งวัคซีน MPox ช่วยเหลือ
สถานการณ์โรคฝีมดาษลิงในประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย นายแพทย์วีรวัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าตั้งแต่พบผู้ป่วยยืนยันรายแรกในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วยสะสมรวมทั้งหมด 787 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึง 768 คน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 97 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด
กลุ่มเสี่ยงและพื้นที่พบการระบาดสูง
จากข้อมูลทางสถิติพบว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และอุดรธานี โดยในปี 2567 มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งกรมควบคุมโรคได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด
แนวทางป้องกันและสังเกตอาการเบื้องต้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที นายแพทย์วีรวัฒน์ได้แนะนำสัญญาณเตือนที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ อาการไข้สูง ผื่นตามตัว ปวดกล้ามเนื้อ และต่อมน้ำเหลืองโต หากมีอาการดังกล่าวให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อทำการตรวจหาเชื้อและรับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์
ความเร่งด่วนในการเตรียมพร้อมของประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเริ่มออกมาเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในไทยเตรียมมาตรการรับมือกับโรค เอ็มพอกซ์ สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีรายงานพบผู้ติดเชื้อนอกทวีปแอฟริกาแล้ว เช่น ประเทศสวีเดนที่ได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อรายแรกนอกทวีปดังกล่าว และคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นอีกในหลายประเทศ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาด
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