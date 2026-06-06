WHO และ Africa CDC ประกาศแผนฉุกเฉิน 518 ล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันการระบาดของอีโบลา

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ Africa Centres for Disease Control and Prevention ได้ประกาศแผนฉุกเฉินมูลค่า 518 ล้านดอลลาร์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาในทวีปแอฟริกาในช่วง 6 เดือนข้างหน้า
การประกาศ แผนฉุกเฉิน มูลค่า 518 ล้านดอลลาร์ของ WHO และ Africa CDC ถูกมองว่าเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการป้องกันไม่ให้ การระบาด ของ อีโบลา ครั้งนี้พัฒนาไปสู่ภาวะวิกฤตด้าน สาธารณสุข ระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต องค์การอนามัยโลก ( WHO ) เปิดตัวแผนปฏิบัติการฉุกเฉินมูลค่า 518 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อควบคุม การระบาด ของโรค อีโบลา ในทวีปแอฟริกาในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ท่ามกลางความกังวลว่า การระบาด ครั้งนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็น การระบาด อีโบลา ครั้งใหญ่เป็นอันดับ 4 เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ World Health Organization และ Africa Centres for Disease Control and Prevention ระบุว่า แผนดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุน Democratic Republic of the Congo และ Uganda ในการควบคุมการแพร่ระบาด พร้อมช่วยประเทศเพื่อนบ้านเตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วยที่อาจเดินทางข้ามพรมแดน ผ่านมาตรการตรวจคัดกรอง การเฝ้าระวัง และการเสริมศักยภาพระบบ สาธารณสุข Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า สถานการณ์กำลังเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าความสามารถในการตอบสนองของหน่วยงาน สาธารณสุข "การควบคุม อีโบลา จำเป็นต้องอาศัยเจตจำนงทาง การเมือง การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และความไว้วางใจจากชุมชน" Tedrosกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งระดมทรัพยากรเพื่อสกัดการแพร่ระบาด องค์การอนามัยโลก ( WHO ) และ Africa Centres for Disease Control and Prevention ได้ระบุว่า แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน Democratic Republic of the Congo และ Uganda ในการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยประเทศเพื่อนบ้านเตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วยที่อาจเดินทางข้ามพรมแด.
การประกาศแผนฉุกเฉินมูลค่า 518 ล้านดอลลาร์ของ WHO และ Africa CDC ถูกมองว่าเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการป้องกันไม่ให้การระบาดของอีโบลาครั้งนี้พัฒนาไปสู่ภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดตัวแผนปฏิบัติการฉุกเฉินมูลค่า 518 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาในทวีปแอฟริกาในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดครั้งนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นการระบาดอีโบลาครั้งใหญ่เป็นอันดับ 4 เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ World Health Organization และ Africa Centres for Disease Control and Prevention ระบุว่า แผนดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุน Democratic Republic of the Congo และ Uganda ในการควบคุมการแพร่ระบาด พร้อมช่วยประเทศเพื่อนบ้านเตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วยที่อาจเดินทางข้ามพรมแดน ผ่านมาตรการตรวจคัดกรอง การเฝ้าระวัง และการเสริมศักยภาพระบบสาธารณสุข Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า สถานการณ์กำลังเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าความสามารถในการตอบสนองของหน่วยงานสาธารณสุข "การควบคุมอีโบลาจำเป็นต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมือง การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และความไว้วางใจจากชุมชน" Tedrosกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งระดมทรัพยากรเพื่อสกัดการแพร่ระบาด องค์การอนามัยโลก (WHO) และ Africa Centres for Disease Control and Prevention ได้ระบุว่า แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน Democratic Republic of the Congo และ Uganda ในการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยประเทศเพื่อนบ้านเตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วยที่อาจเดินทางข้ามพรมแด
WHO Africa CDC อีโบลา การระบาด แผนฉุกเฉิน สาธารณสุข
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