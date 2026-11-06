WHART กู้กสิกรไทย 1,920 ล้านบาท ชำระหนี้เดิม 3 รายการ เปิดช่องคัดค้านได้
กองทุน WHART แจ้งแผนกู้เงินจากธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 1,920 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เดิม 3 รายการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยคัดค้านได้จนถึง 20 พฤศจิกายน หากเสียงคัดค้านเกิน 25% จะไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรอลีสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการ กองทุนทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART ได้เปิดเผยแผนการกู้เงินจาก ธนาคารกสิกรไทย วงเงินรวม 1,920 ล้านบาท เพื่อเป็นการจัดการภาระหนี้สินเดิมที่ใกล้ครบกำหนดชำระ พร้อมชี้แจงว่าเป็นธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจาก ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจัดการ กองทุนทรัสต์ ดังกล่าว
รายละเอียดการกู้เงินและภาระหนี้ที่ต้องชำระ
นายศุภศิษฏ์ สิทธเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรอลีสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กองทรัสต์มีแผนเข้าทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารกสิกรไทย โดยคาดว่าจะลงนามในเอกสารสัญญาประมาณวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เงินกู้ก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมเดิมจำนวน 3 รายการ รวมมูลค่า 1,920 ล้านบาท ได้แก่Also readกองทรัสต์ WHART จ่อลงทุนเพิ่ม 3,566.49 ล้านบาท
รายการแรกคือ หุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 4 ธันวาคม 2569 รายการที่สองคือ เงินกู้จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 และรายการที่สามคือ ตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้สัญญากู้ยืมกับธนาคารยูโอบี วงเงิน 420 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 สิงหาคม 2570
เหตุผลทางธุรกิจและข้อเสนอที่ดีกว่า
สำหรับการคัดเลือกธนาคารกสิกรไทยมาเป็นผู้ให้กู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบข้อเสนอจากเจ้าหนี้รายอื่นอีก 4 ราย และพบว่าธนาคารกสิกรไทยเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ขณะที่เงื่อนไขการกู้ยืมสามารถเทียบเคียงได้กับสัญญาเงินกู้ปัจจุบันและข้อเสนอของเจ้าหนี้รายอื่น ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าปกติ และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ในฐานะทรัสตี ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของธุรกรรมและมีความเห็นสอดคล้องกับผู้จัดการกองทุนทรัสต์ว่าการกู้เงินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์รวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยคัดค้านได้จนถึง 20 พ.ย.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น 99.99% ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งเป็นทรัสตีของ WHART และธนาคารจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้พร้อมรับดอกเบี้ยจากกองทุนทรัสต์ ทำให้ธุรกรรมนี้เข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ยื่นคัดค้านการกู้เงินดังกล่าวภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 โดยต้องส่งแบบฟอร์มคัดค้านมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เงื่อนไขหากเสียงคัดค้านเกิน 25%
หากมีผู้ถือหน่วยคัดค้านรวมกันมากกว่า 25% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายทั้งหมด กองทรัสต์จะไม่สามารถดำเนินการกู้เงินครั้งนี้ได้ โดยกระบวนการนี้เป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการตรวจสอบความโปร่งใสของธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและสมาชิกโดยรวม
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