WHA Group Q3/69 กำไรปกติโต 15% รับอานิสงส์ Relocation โดนใจนักลงทุน
WHAGroupรายงานกำไรปกติไตรมาส3/69เพิ่ม15%แตะ734ล้านบาทเคาะปันผล interim0.0669บาทต่อหุ้นยืนยันศักยภาพรองรับการย้ายฐานการผลิตที่เข้มข้น
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2569 โดยมียอด กำไรปกติ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำมูลค่าแตะ 734 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมทางการเงินขององค์กรแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนแต่ยังคงมีโอกาสเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อพิจารณาในมิติของรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร WHA Group มีมูลค่าอยู่ที่ 2,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่กำไรสุทธิของไตรมาสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 สูงสุดที่ 756 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติอยู่ที่ 2,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และที่สำคัญกำไรปกติซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางการเงินที่ยั่งยืนอยู่ตรงที่ 734 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตที่ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าและเป็นการยืนยันถึงเสถียรภาพของโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งAlso readบ้านปู กำไร Q3/69 พุ่ง 55% อานิสงส์สินทรัพย์ก๊าซบาร์เนตต์สหรัฐฯ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและทิศทางธุรกิจ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.0669 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดให้เครื่องหมาย XD (Ex-Dividend) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 และกำหนดวันบันทึกชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ก่อนจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 ธันวาคม 2569 สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ส่งตรงไปยังนักลงทุนว่าบริษัทมีสภาพคล่องและกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ
ด้านสถานะความน่าเชื่อถือทางการเงิน ทรินิตี้เรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ WHA Group ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" (Stable) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างรายได้ที่มั่นคงและสถานะทางการเงินที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้อย่างครบถ้วน สอดรับกับทิศทางเติบโตของ 5 กลุ่มธุรกิจหลักที่ประกอบด้วย โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน ดิจิทัล และมობิลิตี้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้เข้าบริษัทอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส
ศักยภาพระบบนิเวศและรองรับกระแสการย้ายฐาน
นางสาวจีรพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานที่เติบโตโดดเด่นในไตรมาส 3/2569 สะท้อนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของ WHA Group ในการรองรับการย้ายฐานการลงทุน (Relocation) ของผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระแสการย้ายฐานการผลิตมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ
ความแข็งแกร่งของ WHA Ecosystem ทั้งด้านระบบสาธารณูปโภค พลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร ที่เชื่อมโยงบริการทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ ช่วยตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตครบทุกมิติ ทำให้บริษัทสามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าคำขออนุญาตส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 ที่อยู่ที่ 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผลกระทบเชิงโครงสร้างและความคืบหน้าโครงการ
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีการลงนามสัญญาเช่าโครงการที่พัฒนาตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) รวมถึงโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่ม รวมพื้นที่ 85,152 ตารางเมตร พร้อมลงนามสัญญาเช่าระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงอีก 75,524 ตารางเมตร ส่งผลให้มีพื้นที่คลังสินค้าภายใต้การถือครองและบริหารรวมทั้งหมด 3,294,800 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการคัดเลือกจากผู้นำโลจิสติกส์ระดับโลกสำหรับโครงการที่มีพื้นที่รวม 22,771 ตารางเมตร และกำลังเจรจาโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ
ในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์และศูนย์โลจิสติกส์ โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลบุรี-พิจิตร กม. 4 โครงการ 2 (เฟส 1) พื้นที่ 60,000 ตารางเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2569 ส่วนโครงการ WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม. 21 (เฟส 3) พื้นที่ 34,000 ตารางเมตร มีกำหนดเปิดให้บริการต้นปี 2570 พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ WHA Manufacturing Park 331 เพื่อกว้านดูดความสนใจนักลงทุนที่ต้องการพื้นที่ผลิตและกระจายสินค้าเชิงยุทธศาสตร์
ขณะเดียวกันในประเทศเวียดนาม ศูนย์โลจิสติกส์แห่งแรกในอุตสาหกรรมมินห์กวางมีอัตราการเช่าอยู่ที่ 100% จึงเร่งพัฒนาโครงการใหม่ในจังหวัดท้ายฮวา ซึ่งมีพื้นที่กว่า 37,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังประสบความสำเร็จการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนทรัสต์ WHART ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พื้นที่ 99,390 ตารางเมตร มูลค่า 2,508 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 มียอดขายที่ดินรวม 1,545 ไร่ ยอดโอนรวมอยู่ที่ 664 พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครอบคลุมพื้นที่ 440 ไร่ โดยมียอดขายที่ดินรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) อยู่ที่ 1,638 ไร่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการพื้นที่เชิงอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัทมี 17 นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่กำลังก่อสร้างและรอการพัฒนา รวม 9,370 ไร่ สำหรับโครงการล่าสุดอย่าง WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 5 พื้นที่รวม 7,560 ไร่ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอย่างดี ส่งผลให้บริษัทเร่งพัฒนาขยายพื้นที่โครงการเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีเขตอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วในประเทศเวียดนาม พื้นที่ 4,241 ไร่ และกำลังขยายเครือข่ายเพื่อรองรับมูลค่าคำขอรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 1.55 ล้านล้านบาท
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