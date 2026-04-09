WETH พุ่ง 16 เท่าในวันเดียว สัญญาณบวก DeFi แม้ ETH ยังซึม

WETH พุ่ง 16 เท่าในวันเดียว สัญญาณบวก DeFi แม้ ETH ยังซึม
WETHWrapped EthereumETH
📆4/9/2026 8:58 AM
📰siamblockchain
Wrapped Ethereum (WETH) พุ่งขึ้นอย่างผิดปกติถึง 16 เท่าในวันเดียว บ่งชี้ถึงการเติบโตของกิจกรรมใน DeFi แม้ราคา ETH ยังคงปรับตัวลง ข้อมูลออนเชนเผยให้เห็นถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหม่และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

Wrapped Ethereum ( WETH ) ใหม่พุ่งขึ้นถึง 16 เท่าในวันเดียว เป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตามองในโลก DeFi บ่งชี้ถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหม่และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่าย ข้อมูลจาก Santiment เผยให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ WETH โดยมี กระเป๋าเงินใหม่ ถูกสร้างขึ้นถึง 32,058 ใบ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 16 เท่า และมีกระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่รวม 46,650 ใบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 3 เท่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ราคา Ethereum (ETH) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยซื้อขายอยู่ที่ $2,181.73 และปรับตัวลง 3.

08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การพุ่งขึ้นของกิจกรรม WETH นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก WETH เป็นโทเคน ERC-20 ที่มีมูลค่าผูกติดกับ ETH ในอัตราส่วน 1:1 ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้ ETH สามารถใช้งานในแอปพลิเคชัน DeFi ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น การกู้ยืม การให้ยืม การเทรดบน DEX และการทำ yield farming การเพิ่มขึ้นของกระเป๋าเงินใหม่และกระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่นี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นใน DeFi ที่เพิ่มขึ้น หรืออาจเป็นสัญญาณของการเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆ ในตลาด DeFi การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าราคา ETH ยังคงอยู่ในช่วงขาลง สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสะสม ETH โดยนักลงทุนบางกลุ่มเพื่อรอจังหวะการกลับตัวของตลาด หรืออาจเป็นสัญญาณของการลงทุนในโครงการ DeFi ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต นักวิเคราะห์หลายท่านต่างจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อตลาด ETH และภาพรวมของ DeFi ต่อไป\การพุ่งขึ้นอย่างผิดปกติของ WETH เกิดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน พร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของทั้ง Daily Active Addresses และ Network Growth จากข้อมูลของ Santiment ตัวเลขกระเป๋าเงินใหม่ที่ 32,058 ใบ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติที่มักอยู่ต่ำกว่า 2,500 ใบ ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมันแสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนก้อนใหญ่ หรือการเริ่มต้นของกิจกรรมบางอย่างที่สำคัญในระบบนิเวศ DeFi ผู้เขียนมองว่าการที่กระเป๋า WETH ใหม่พุ่งขึ้นถึง 16 เท่าในวันเดียวไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไป มันบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน DeFi และอาจนำไปสู่การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่ากิจกรรมนี้จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ หากกิจกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-3 วัน อาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ ETH ในระยะกลาง แต่ถ้าเป็นการพุ่งขึ้นเพียงชั่วคราว ก็อาจเป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะจุดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัจจัยอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของ WETH ในครั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการ DeFi ใหม่ๆ การเตรียมพร้อมสำหรับการแจก airdrop หรือการย้ายเงินทุนไปยัง DEX รายใหญ่ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มของตลาด DeFi ได้ดียิ่งขึ้น\การเปลี่ยนแปลงในตลาด DeFi นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการจับตามองสัญญาณต่างๆ เช่น การพุ่งขึ้นของ WETH สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับทิศทางของตลาดได้ การเพิ่มขึ้นของกิจกรรม WETH อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาด ETH หรือในระบบนิเวศ DeFi โดยรวม การจับตาดูแนวโน้มนี้อย่างใกล้ชิดจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ การติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Santiment และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง และการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้น การศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ การพุ่งขึ้นของ WETH ในครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าตลาด DeFi ยังคงมีการพัฒนาและมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและแนวโน้มต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุ

WETH Wrapped Ethereum ETH Ethereum Defi Santiment กระเป๋าเงินใหม่ ตลาดคริปโต การลงทุน

 

