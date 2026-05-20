WD Unveils Ultrastar DC HC6100 UltraSMR with Post-Quantum Cryptography

WD has introduced the Ultrastar DC HC6100 UltraSMR, the first hard drive in the industry to incorporate Post-Quantum Cryptography (PQC) directly into its hardware. This is a significant development as it addresses the growing concern about threats like Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), where malicious actors collect encrypted data over time to decrypt it later when quantum computing technology advances. The Ultrastar DC HC6100 UltraSMR uses the ML-DSA-87 algorithm, compliant with NIST FIPS 204, for high-level code signing, along with dual-signing with RSA-3072. This ensures seamless compatibility between old and new systems while protecting against firmware attacks. Additionally, WD has integrated the Post-Quantum Cryptography capabilities into its hardware, providing a robust foundation for data storage and protection in the face of evolving threats.
เปิดตัวฮาร์ดดิสก์ Ultrastar DC HC6100 UltraSMR ที่ผสาน Post-Quantum Cryptography หรือ PQC (การเข้ารหัสที่ทนทานต่อการถอดรหัสจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม) เข้าไปในระดับฮาร์ดแวร์โดยตรง นับเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นแรกของอุตสาหกรรมที่ทำได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบร่วมกับลูกค้า Hyperscale หลายรายแล้ว การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามแบบ Harvest Now, Decrypt Later หรือ HNDL ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ไม่หวังดีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรอนำมาถอดรหัสในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีความก้าวหน้าเพียงพอโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรโดยทั่วไปมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจทับซ้อนกับการมาถึงของคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่สามารถเจาะระบบเข้ารหัสแบบเดิมได้จริง นอกจากนี้ระบบ AI ยังสร้างและสะสมชุดข้อมูลขนาดมหาศาลที่มีมูลค่าสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานหลายทศวรรษ ทำให้ความต้องการป้องกันระยะยาวกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่อาจเลื่อนออกไปได้ ความเสี่ยงอีกด้านที่ WD ระบุคือการโจมตีระดับเฟิร์มแวร์ โดยผู้ไม่หวังดีที่มีเทคโนโลยีควอนตัมอาจปลอมแปลงลายเซ็นดิจิทัลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ทำให้โค้ดอันตรายดูเสมือนซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การเจาะระบบฮาร์ดดิสก์ได้โดยตรงWD เลือกใช้อัลกอริทึม ML-DSA-87 ตามมาตรฐาน NIST FIPS 204 สำหรับการลงนามโค้ดระดับสูง ควบคู่กับการลงนามแบบคู่ (Dual-signing) ร่วมกับ RSA-3072 เพื่อให้ระบบเก่าและระบบใหม่ทำงานร่วมกันได้โดยไม่สะดุด พร้อมกันนี้ยังนำโครงสร้างพื้นฐาน PKI (Public Key Infrastructure) ที่รองรับ PQC และระบบฮาร์ดแวร์รักษาความปลอดภัย HSM มาใช้ในกระบวนการออกและจัดการกุญแจเข้ารหัส แนวทางนี้แตกต่างจากการอัปเกรดซอฟต์แวร์ทั่วไป เพราะ WD ฝังความปลอดภัยเข้าไปในห่วงโซ่ความเชื่อถือ (Trust Chain) ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการใช้งานจริงในสนาม โดยเน้นการปกป้องความสมบูรณ์ของเฟิร์มแวร์และการจัดการกุญแจเข้ารหัส มากกว่าแค่การเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บอยู่นิ่งๆประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและรองประธานอาวุโสของ WD ระบุว่าสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่ใช้งานมานานกว่าทศวรรษจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพราะคอมพิวเตอร์ควอนตัมกำลังก้าวหน้าเร็วกว่าที่หลายองค์กรคาดการณ์ไว้ การปรับตามมาตรฐาน NIST และ CNSA 2.
0 ตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้องค์กรสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่โครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยในระยะยาว WD ยังระบุว่ามีแผนขยายขีดความสามารถด้าน Post-Quantum Cryptography ไปยังฮาร์ดดิสก์ระดับองค์กรรุ่นอื่นในอนาคต สะท้อนว่าบริษัทมองเรื่องนี้เป็นทิศทางหลักของสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงฟีเจอร์เสริมในรุ่นเดีย
