WASH แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เพื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH ได้แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตและเตรียมพร้อมดึงผู้บริหารมืออาชีพมาเสริมทีมบริหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การแต่งตั้ง ผู้บริหาร คนใหม่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมที่จะพาองค์กร เติบโต อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับโอกาสทาง ธุรกิจ ใน อนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ...
นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งในการดำรงตำแหน่งนี้...
กลยุทธ์หลักของ WASH ยังคงชัดเจนและมั่นคงเช่นเดิม นั่นคือการบริหารสาขาด้วยตนเอง (Company-Owned Model) เพื่อรักษาคุณภาพการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาทั่วประเทศ..
