Workation Thailand Campaign Continues to Cater to Quality Tourism Seekers

The Tourism Authority of Thailand has been continuously promoting domestic and international tourism through a series of promotional campaigns, including Workation Thailand, which aims to cater to the working and traveling needs of quality tourism seekers. This campaign is further supported by the extension of the Workation Thailand 🙂 100 Go Ahead tour, which comes with exclusive tourism perks. The initiative has been enthusiastically received by tourists nationwide, reflecting the popularity of the Workation travel experience.
ชูแคมเปญ "Workation Thailand" เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานและท่องเที่ยวไปพร้อมกันของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ จัดกิจกรรม "100 เดียวเที่ยวได้งาน" รอบที่ 2 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เพื่อเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวราคาพิเศษการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.
) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งตลาดภายนอกประเทศและภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเดินทางในวันธรรมดา ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้มจากผู้ประกอบการทั่วไทย ครอบคลุมทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่สปา และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักมากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพได้มากขึ้น โดยเป็นการดำเนินการผ่านโครงการWorkation Paradise Throughout Thailand Season 4 ภายใต้แคมเปญWorkation Thailand หลังจากกิจกรรม 100 เดียวเที่ยวได้งานที่ได้รับกระแสตอบวณอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและกดรับสิทธิ์เป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงความนิยมของการท่องเที่ยวรูปแบบ Workation ที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการทำงานไปพร้อมกั
