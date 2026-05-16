Women's Snooker Championship 2026: Thai Snooker Players Advance to Round 8

The Women's Snooker Championship 2026 is underway in China, with Thai players making a strong showing. Three Thai players have advanced to the Round 8, including Miingk Sarakhothai, Nchanaphorn Phipul, and Punnachai Jannoen. The match between Miingk and Nchanaphorn is a Thai vs. Thai showdown, with the winner guaranteed a spot in the Round 16.
สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก 2026 เดือดแน่ รอบ 8 คนสุดท้าย ‘มิ้งค์ สระบุรี’ ชน ‘เจล สระบุรี’ การันตีสาวไทยเข้าตัดเชือกแน่นอน ขณะที่ ‘มายด์ สากล’ ลุ้นดวลเจ้าถิ่นจีน การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก 2026 (World Women’s Snooker Championship 2026) ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ เมืองตงกวน มณฑลกวางตง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เดินทางเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ โดยนักสอยคิวสาวไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้ายได้ถึง 3 คน ‘มิ้งค์ สระบุรี’ ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มืออันดับ 3 ของโลกจากไทย โชว์ฟอร์มสมราคา ไล่ต้อน หวัง ซื่อ เจ๋อ มืออันดับ 145 ของโลกจากจีน 3-0 เฟรม (76-15, 132-0, 81-7) ‘เจล สระบุรี’ นฤชา เพิ่มพูล มืออันดับ 6 ของโลกจากไทย เบียดชนะ จ้าว ลู่ มืออันดับ 66 ของโลกจากจีน แบบสนุก 3-2 เฟรม (41-59, 59-28, 78-69, 40-89, 67-19) ‘มายด์ สากล’ ปัณชญา จันทร์น้อย มืออันดับ 15 ของโลกจากไทย เอาชนะ ไป๋ ย่า หลู มืออันดับ 75 ของโลกจากจีน 3-0 เฟรม (63-53, 50-23, 71-2) ‘ใบพัด ศรีราชา’ ศิริภาพร นวนทะคำจัน มืออันดับ 9 ของโลกจากไทย ชนะ เหอ ตัน หนี มืออันดับ 76 ของโลกจากจีน 3-0 เฟรม (64-31, 66-31, 70-16) ส่วน ‘บีม เอสอาร์’ ภัควลัญชญ์ กองแก้ว มืออันดับ 20 ของโลกจากไทย พ่ายให้กับ หยาง เหมิง มืออันดับ 33 ของโลกจากจีน ไปอย่างน่าเสียดาย 2-3 เฟรม (79-9, 1-79, 19-68, 53-40, 19-71) จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้าย โดยสาวไทยทั้ง 4 คนยังคงทำผลงานได้ดี และมีถึง 3 คนที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ‘มิ้งค์ สระบุรี’ ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย เอาชนะ อนุปามา รามาจันทราน จากอินเดีย 4-0 เฟรม (56-25, 66-1, 68-25, 115-9) ‘เจล สระบุรี’ นฤชา เพิ่มพูล ดวลเดือดก่อนเฉือน เทสซ่า เดวิดสัน จากอังกฤษ 4-3 เฟรม (72-23, 84-60, 19-79, 34-65, 16-60, 55-49, 64-15) ‘ใบพัด ศรีราชา’ ศิริภาพร นวนทะคำจัน พ่ายให้กับ อึ้ง ออน ยี จากฮ่องกง 1-4 เฟรม (14-82, 42-63, 41-54, 54-24, 38-63) หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ 16 คนสุดท้าย สำหรับโปรแกรมรอบ 8 คนสุดท้าย วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 คู่ไฮไลต์สำคัญคือการพบกันเองของสองนักสอยคิวสาวไทย ระหว่าง ‘มิ้งค์ สระบุรี’ ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย พบ ‘เจล สระบุรี’ นฤชา เพิ่มพูล ซึ่งหมายความว่าไทยจะมีตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอ.
