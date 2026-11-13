Wine Mafia ขยายตลาดไวน์พรีเมียมไทย โต 25% เน้นท่องเที่ยว
Wine Mafia เตรียมขยายตลาดไวน์พรีเมียมไทยสู่ภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ มุ่งเจาะนักท่องเที่ยวต่างชาติและกลุ่ม HORECA โดยตั้งเป้ายอดขายเติบโต 25% ในปี 2570
กลุ่ม Wine Mafia ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเข้าไวน์พรีเมียมชั้นนำ ได้ประกาศแผนการขยายตลาดเชิงรุกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติอย่างเจาะจง กลยุทธ์นี้ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าจะกระตุ้นการเติบโตของยอดขายให้ได้ร้อยละ 25 ในปี 2570 ผ่านการขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังภูมิภาคเศรษฐกิจสำคัญ
ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank Business Research ระบุว่า ตลาดไวน์ไทยในปี 2567 มีมูลค่าสูงถึง 4,700 ล้านบาท และตัวเลขจากกรมศุลกากรในปี 2568 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าไวน์และสปาร์กลิงไวน์รวมอยู่ที่ประมาณ 4,720 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สอดคล้องกับรายงานของ Wine Australia ในเดือนกรกฎาคม 2569 ที่ยืนยันว่าประเทศไทยเป็นตลาดไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนAlso readบ้านพักหมาแมว รุดแจ้งความ หลังอดีตกรรมการวอชด็อกชุดเก่า หักเงิน 25%
ในช่วงเวลานี้ กลุ่มไวน์พรีเมียมครองส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 20 ซึ่งสูงกว่าไวน์ทั่วไปนับตั้งแต่ปี 2563 และแนวโน้มยังคงต่อเนื่องไปถึงปี 2573 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพของตลาดระดับสูงในประเทศไทยที่กลุ่มธุรกิจนี้เข้ายึดครองได้อย่างมั่นคง
โครงสร้างธุรกิจและเครือข่ายผู้ผลิตอิสระกว่า 250 ราย
นายรณวศิษย์ จุลชาต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการของบริษัท เอสเทลล่า จำกัด บริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด บริษัท ฟลายอิ้ง ซีโรส์ จำกัด และบริษัท เดอะ ไวน์ ทรานสพอร์ตเทชัน จำกัด เปิดเผยว่า Wine Mafia ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิด "Above & Beyond" เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับประสบการณ์การดื่มนำไวน์พรีเมียมให้เหนือกว่าความคาดหวัง
จุดแข็งหลักของธุรกิจคือการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ผลิตอิสระขนาดเล็ก (Micro Winery) กว่า 250 รายจากประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 13 ปี ทำให้กลุ่มสามารถเข้าถึงไวน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหายาก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญมากในปัจจุบัน
กลุ่มธุรกิจได้แบ่งบทบาทการทำตลาดออกเป็น 3 บริษัทหลักเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ บริษัท เอสเทลล่า จำกัด ซึ่งนำเข้าวายน์จากผู้ผลิตกว่า 100 ราย เน้นกลุ่มไวน์อิตาเลียนและไวน์ธรรมชาติเพื่อเจาะตลาด HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) เป็นหลัก
ส่วนบริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด เที่ยวยาไวน์จากแคว้นเบอร์กันดี ประเทศฝรั่งเศสจากผู้ผลิตกว่า 80 ราย ครอบคลุมทั้งไวน์ดั้งเดิม ไวน์ธรรมชาติ และไวน์แบบ Biodynamic ในขณะที่บริษัท ฟลายอิ้ง ซีโรส์ มุ่งบุกตลาด Grower Champagne จากผู้ผลิตอิสระเจ้าของไร่องุ่นในแคว้นแชมเปญกว่า 70 ราย
กลยุทธ์ราคาและการขนส่งรักษาคุณภาพไวน์
บริษัท ฟลายอิ้ง ซีโรส์วางตำแหน่งแชมเปญให้เป็นเครื่องดื่มที่จับคู่กับอาหารไทยรสจัดจ้านได้ดีในสภาพอากาศร้อน พร้อมทั้งเจาะฐานลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการดื่มแชมเปญอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ บริษัท เดอะ ไวน์ ทรานสพอร์ตเทชัน ยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลระบบนำเข้าและจัดส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ เพื่อบรรเทาปัญหาคุณภาพของไวน์และแชมเปญตลอดเส้นทาง
โครงสร้างราคาสินค้าของกลุ่มถูกวางกลยุทธ์โดยพิจารณาจากคุณภาพก่อนระดับราคา โดยเริ่มต้นที่ช่วงราคา 800-1,600 บาท เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจ HORECA ไปจนถึงระดับราคา 6,000-7,000 บาท และหลักหมื่นบาท สำหรับกลุ่มลูกค้า Private ในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์และโรงแรมระดับ 5-6 ดาว
เป้าหมายเติบโต 25% และขยายสู่ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่
ปัจจุบันทั้ง 3 บริษัทมียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่บริษัทละ 7-10 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่ม Private ร้อยละ 60 และกลุ่ม HORECA ร้อยละ 40 แม้ภาวะเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการท่องเที่ยว แต่ฐานลูกค้า Private ยังคงช่วยรักษาระดับยอดขายได้อย่างแข็งแกร่ง
สำหรับทิศทางในปี 2569 กลุ่มบริษัทตัดสินใจเพิ่มมูลค่าสต็อกสินค้าอีก 90 ล้านบาท จากฐานเดิมที่มีอยู่ 100 ล้านบาท เพื่อรองรับไวน์จากผู้ผลิตอิสระที่มีปริมาณจำกัดและมีความต้องการสูงในตลาด
ในปี 2570 กลุ่มธุรกิจยังตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายเฉลี่ยให้เติบโตขึ้นร้อยละ 25 ผ่านกลยุทธ์การขยายช่องทางจำหน่ายไปยังหัวเมืองท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ภูเก็ต สมุย กระบี่ เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่มีแรงหนุนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
การมุ่งเน้นไปยังจังหวัดภูเก็ตถือเป็นกลยุทธ์หลักเนื่องจากพื้นที่นี้มีศักยภาพสูงในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งนักท่องเที่ยวและ Expatriates ที่มีความพร้อมและแนวโน้มการใช้จ่ายกับสินค้าระดับพรีเมียมสูง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลตลาดที่ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริโภคไวน์ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน
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