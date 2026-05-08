Windows 11 "รีดีไซน์" ให้เรียบง่ายขึ้น ตัดความรกจาก AI และโฆษณา

มีคอนเซปต์ดีไซน์ใหม่จากนักออกแบบ Raditya Aryaputra ที่หยิบแนวคิดของ Microsoft มาตีความใหม่ในสไตล์ของตัวเอง ว่าถ้า Windows 11 ถูก “รีดีไซน์” ให้เรียบง่ายขึ้น ตัดความรกจาก AI ที่แทรกอยู่ในหลายจุด รวมถึงโฆษณาและคอนเทนต์แนะนำออกไป หน้าตาของระบบจะออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ดูสะอาดตาและคลีนขึ้นอย่างชัดเจน จุดเด่นของคอนเซปต์นี้คือ Start Menu ที่ถูกปรับใหม่หมด ไม่มี Recommended ไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาให้รำคาญใจ เน้นแค่แอป จัดเป็นหมวดหมู่แบบเรียบง่าย มีแค่ Most Used เท่าที่จำเป็น ขณะที่ Taskbar ก็ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นขึ้น ใส่ข้อมูลได้เยอะขึ้น แต่แลกมากับความรู้สึกที่บางคนอาจมองว่าดูแน่นไปหน่อย ฝั่ง Widgets ก็ถูกลดบทบาทลง ตัดฟีดข่าวจาก MSN ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกไป ส่วน Copilot ยังอยู่ แต่ไม่เด่นเหมือนปัจจุบัน ถูกผูกเข้ากับ Search มากกว่า ใครอยากใช้ก็เรียก ไม่ใช่ยัดมาให้เห็นตลอดเวลา ด้านปฏิทินก็ถูกแยกออกจาก Notification ทำให้ดูง่ายขึ้น โฟกัสแค่สิ่งที่ควรเป็นจริง
