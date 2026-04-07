Whoop ฟ้องร้อง Bevel: สตาร์ทอัพรายเล็กปะทะบริษัทพันล้านดอลลาร์

Whoop ยื่นฟ้อง Bevel ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรและหน้าตาแอปพลิเคชัน CEO ของ Bevel ออกมาตอบโต้ พร้อมเผยรายละเอียดการฟ้องร้องและข้อโต้แย้ง
ซีอีโอของ Bevel สตาร์ทอัพ ขนาดเล็กที่พัฒนาแอปพลิเคชันรวมข้อมูลสุขภาพ ได้ออกมาเปิดเผยถึงการถูกฟ้องร้องจาก Whoop บริษัทคู่แข่งรายใหญ่ในข้อหา 'ละเมิด สิทธิบัตร และหน้าตาแอปพลิเคชัน' ที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก เหตุการณ์นี้สร้างความสับสนให้กับ Bevel เป็นอย่างมาก เนื่องจากบางฟีเจอร์ที่ Whoop กล่าวหาว่าละเมิดนั้น Bevel ได้พัฒนาขึ้นมาก่อนเสียอีก Grey Nguyen ซีอีโอของ Bevel ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดผ่านคลิปวิดีโอและโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว\เอกสาร การฟ้องร้อง ที่ Whoop
ยื่นมามีความยาวถึง 111 หน้า ซึ่งระบุถึงข้อกล่าวหาหลากหลายประการ รวมถึงการละเมิดสิทธิบัตร การลอกเลียนแบบการออกแบบ UI และองค์ประกอบอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน Bevel ที่มีความคล้ายคลึงกับ Whoop อย่างไรก็ตาม Grey Nguyen ได้ยืนยันว่า Bevel มีหลักฐานที่สามารถใช้โต้แย้งข้อกล่าวหาทั้งหมดได้อย่างแข็งแกร่ง เขาแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อการกระทำของ Whoop โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงขนาดของบริษัทที่แตกต่างกันอย่างมาก Whoop มีมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์และมีพนักงานจำนวนมาก ในขณะที่ Bevel เป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงไม่กี่สิบคน Nguyen ยังได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Whoop เคยติดต่อมาเพื่อ 'สำรวจความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกัน' เมื่อไม่นานมานี้ ก่อนที่จะมีการส่งจดหมายเตือนให้หยุดการกระทำ (cease and desist letter) มาในภายหลัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในท่าทีของ Whoop\Grey Nguyen ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ Whoop ได้ยกขึ้นมาในการฟ้องร้องอย่างละเอียด โดยยกตัวอย่างเช่น การเรียกร้องให้ Bevel ปิดใช้งานโหมดมืด (dark mode) ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ Bevel มีการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมดสว่าง (light mode) อยู่แล้ว นอกจากนี้ Whoop ยังเรียกร้องให้ Bevel เปลี่ยนชื่อเรียกคำศัพท์ทั่วไปบางคำอีกด้วย Nguyen ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ Bevel จากการฟ้องร้องครั้งนี้ รวมถึงความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจและความเสียหายต่อชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่า Bevel จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขา เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรมากกว่า เรื่องราวนี้จะยังคงได้รับความสนใจจากผู้คนในวงการอย่างต่อเนื่อ
