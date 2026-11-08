Web3Auth โดนช่องโหว่ร้ายแรง CZ เตือนผู้ใช้ระวัง Social Login
Web3Auth พบช่องโหว่รุนแรงกระทบ Keplr Wallet ผู้ใช้ Social Login เสียเงินกว่า 6 ล้านดอลลาร์ CZ เตือนให้ระวังการล็อกอินผ่านบัญชีโซเชียล
ช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรงที่พบในระบบ Web3Auth ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระเป๋าคริปโตเคอร์เรนซีประเภท Embedded Wallet ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยเฉพาะ Keplr Wallet ที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงผ่านบัญชีโซเชียลอย่าง Google และ Apple ส่งผลให้เกิดการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและมีการถ่ายโอนสินทรัพย์ออกนอกบัญชีจำนวนมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลในตลาดคริปโตและทำให้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบสถานะบัญชีของตนเองอย่างเร่งด่วน
รายละเอียดช่องโหว่และกระบวนการทำงาน
Web3Auth ใช้กลไกการทำงานที่แตก Private Key ออกเป็นส่วนย่อยหลายส่วน แทนการพึ่งพา Seed Phrase เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนหนึ่งผูกกับบัญชีโซเชียลของผู้ใช้ อีกส่วนอยู่บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ และที่เหลือกระจายอยู่ในเครือข่ายโหนดของ Web3Auth ช่องโหว่ดังกล่าวพบในโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและจัดการกุญแจดังกล่าว ทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเซ็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชีที่ล็อกอินผ่านโซเชียลได้Also readAWC จับมือ CUBIC พัฒนา CUBIC Social Club at EA ดิเอ็มไพร์
ผลกระทบต่อบัญชีและมูลค่าความเสียหาย
Josh Lee ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainapsis บริษัทผู้พัฒนา Keplr Wallet ระบุว่าบัญชีที่ใช้ Social Login ของ Keplr มีส่วนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยความเสียหายทางการเงินมีมูลค่าอย่างน้อย 6 ล้านดอลลาร์ ผ่านที่อยู่กระเป๋าของ Cosmos มากกว่า 44,000 ที่อยู่ และที่อยู่ของ Injective อีกประมาณ 7,600 ที่อยู่ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Web3Auth ตรวจพบปัญหาและหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบภายใน
การตอบสนองของนักลงทุนและผู้นำตลาด
Changpeng Zhao หรือ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance ได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ใช้กระเป๋าคริปโตทั่วโลกเมื่อเวลา 08:37 น. ตามเวลาไทย ของวันที่ 9 พฤศจิกายน ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Social Login เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตนเอง โดยย้ำว่าการเก็บเงินด้วยตนเองคือความรับผิดชอบหลักของผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ Trust Wallet และ MetaMask ซึ่งเป็นกระเป๋ายอดนิยม ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้ ทำให้ความผันผวนของราคาคริปโตโดยรวมอยู่ในระดับจำกัด
มาตรการแก้ไขและการกู้คืนสินทรัพย์
Web3Auth ได้ออกมาชี้แจงว่าเงินที่ไหลออกจำนวนมากเป็นผลจากการโอนเพื่อการกู้คืนและปกป้องเงินของผู้ใช้ร่วมกับ Keplr ไม่ใช่การขโมยโดยผู้โจมตี โดยได้เผยแพร่รายชื่อที่อยู่กระเป๋าที่ตรวจสอบแล้วสำหรับการกู้คืนครอบคลุมหลายเครือข่าย เช่น Cosmos Hub, Osmosis, Celestia, Injective, dYdX และเครือข่าย EVM อีก 8 เครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างละเอียด
ขั้นตอนการป้องกันและแนวทางในอนาคต
Keplr Wallet ได้ทำการปิดการล็อกอินผ่าน Google และ Apple เมื่อเวลา 16:00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน เพื่อลดความเสี่ยงและแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบหยุดฝากเงินเข้าสู่บัญชีที่เสี่ยง ส่วนผู้ใช้ที่ใช้ Seed Phrase หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ยืนยันว่าปลอดภัยดี ซึ่งเหตุการณ์นี้แม้จะจำกัดวงผลกระทบต่อกระเป๋าที่สร้างผ่าน Web3Auth โดยตรง แต่ก็อาจส่งผลกระทบด้านความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยี Embedded Wallet ในระยะสั้น ทำให้ผู้ใช้ควรระมัดระวังและตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
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