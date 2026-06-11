Webull Thailand เข้าชี้แจงกมธ. ปราบปรามฟอกเงิน เผยมาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการบัญชีม้าและพัฒนาระบบตรวจสอบความเสี่ยง

นายชลเดช เขมะรัตนา CEO ของ Webull Thailand ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เกี่ยวกับกรณีมิจฉาชีพใช้แพลตฟอร์มเป็นช่องทางโอนเงิน พร้อมเปิดเผยการนำระบบ Internal Risk Scoring Model มาใช้เพื่อดักจับพฤติกรรมต้องสงสัย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในแวดวงการลงทุนดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อนายชลเดช เขมะรัตนา ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม Webull Thailand ซึ่งเป็นบริษัทลูกภายใต้การกำกับดูแลของ Webull Corporation ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ระดับโลก ได้เดินทางเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการ ฟอกเงิน และยาเสพติด ของสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา การเข้าให้ข้อมูลในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางคณะกรรมาธิการได้รับหนังสือร้องเรียนและข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบการทำธุรกรรม โดยมีประเด็นหลักคือการที่กลุ่มมิจฉาชีพได้พยายามใช้ช่องทางของแพลตฟอร์ม Webull Thailand ในการเปิด บัญชีม้า เพื่อใช้เป็นทางผ่านในการโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า KYC และ CDD ว่ามีความรัดกุมเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการเล็งเห็นว่า หากระบบการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์มีช่องโหว่จริง จะไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อตัวบริษัทเองเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาพลักษณ์โดยรวมของตลาดทุนไทยในสายตาของนานาชาติ ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความกังวลในมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการเงินไทย ทางด้านนายชลเดชได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนการเปิดบัญชีหรือการฝากเงินเข้าสู่ระบบที่หละหลวม แต่เป็นผลมาจากความพยายามของมิจฉาชีพในการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน นั่นคือระบบการถอนเงินแบบเรียลไทม์ หรือ Real-time Withdrawal ซึ่งโดยปกติแล้วในธุรกิจโบรกเกอร์ทั่วไป การถอนเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์จะต้องรอระยะเวลาในการชำระราคาหรือที่เรียกว่า Settlement เช่น การขายหุ้นต่างประเทศต้องรอ T+1 วันทำการ หรือหุ้นไทยต้องรอ T+2 วันทำการ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันมานานเพื่อให้ระบบสภาพคล่องมีความเสถียรและตรวจสอบได้ แต่ Webull Thailand ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถถอนเงินที่ผ่านกระบวนการ Settlement เรียบร้อยแล้วได้ทันที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วในการบริหารจัดการเงินทุน ทว่าจุดเด่นด้านความสะดวกนี้เองที่กลายเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาส โดยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างยิ่งคือการโอนเงินจำนวนมากเข้าสู่บัญชี แล้วรีบดำเนินการถอนเงินออกทันทีโดยไม่มีการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นหรือลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ เลย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มจากการลงทุนให้กลายเป็นเพียงทางผ่านของเงินผิดกฎหมายเพื่อ ฟอกเงิน ให้ดูเหมือนเป็นธุรกรรมปกติ สำหรับการดำเนินการแก้ไขและตอบโต้ปัญหาดังกล่าว นายชลเดชระบุว่าทางบริษัทได้รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชีต้องสงสัยจำนวน 2 บัญชี ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งทันที Webull Thailand ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวอร์รูม หรือ War Room เพื่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.
ล. ต.
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเส้นทางการเงินอย่างละเอียด ผลจากการขยายผลทำให้สามารถตรวจพบเครือข่ายบัญชีม้าที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งสิ้นถึง 40 บัญชี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินมาตรการเด็ดขาดด้วยการระงับธุรกรรมของบัญชีทั้งหมดทันที และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ บริษัทได้ยกระดับความปลอดภัยด้วยการพัฒนาระบบ Internal Risk Scoring Model ซึ่งเป็นโมเดลการให้คะแนนความเสี่ยงภายในเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานอย่างละเอียด โดยระบบจะจับตาพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฟอกเงิน เช่น การฝากเงินก้อนใหญ่แต่ไม่มีการลงทุน การลงทุนในจำนวนเงินที่น้อยมากเพียงเพื่อให้ดูเหมือนมีการใช้งานก่อนจะถอนเงินออกทั้งหมด หรือการทำธุรกรรมฝากและถอนเงินจำนวนมากอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนของบุคคลทั่วไป หากระบบตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ บริษัทสามารถใช้มาตรการหน่วงการถอนเงินไว้ชั่วคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อยืนยันตัวตนเพิ่มเติม หากผู้ใช้งานไม่สามารถยืนยันได้หรือมีท่าทีหลีกเลี่ยง บริษัทจะดำเนินการรายงานต่อหน่วยงานรัฐทันที เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มถูกใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรทางเศรษฐกิ
Webull Thailand ฟอกเงิน บัญชีม้า การลงทุนออนไลน์ ก.ล.ต.
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