Wellbeing: มิติใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่มุ่งเน้นสร้าง 'ความรู้สึกของคนอยู่' เปลี่ยนจาก Quality of Life สู่ Wellbeing ที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบันได้ก้าวข้ามการแข่งขันด้านทำเลที่ตั้งและฟังก์ชันการใช้งานไปสู่มิติที่ลึกซึ้งกว่า นั่นคือการแข่งขันที่มุ่งเน้น ‘ความรู้สึกของคนอยู่’ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Quality of Life หรือคุณภาพชีวิต สู่ Wellbeing หรือ สุขภาวะ โดยรวม Wellbeing ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความสุข แต่เป็นสภาวะชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในมุมมองทางจิตวิทยา ความสุขแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ Eudaimonic Happiness ซึ่งเป็นความสุขระยะลึกที่เกิดจากความรู้สึกมั่นคงจากภายใน และ Hedonic Happiness ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในสิ่งภายนอก Wellbeing อยู่ในระดับที่สูงกว่า โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่ ‘คุณมีอะไรบ้างในชีวิต’ แต่เน้นที่ ‘คุณรู้สึกอย่างไรกับชีวิตของตัวเองในช่วงที่ผ่านมา’ คนที่มี Wellbeing ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหา แต่เป็นคนที่สามารถรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายครั้งที่คนเราใช้คำว่า Wellness และ Wellbeing สลับกัน แต่จริงๆ แล้วมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน Wellness คือสิ่งที่คุณ ‘ทำ’ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่วน Wellbeing คือสิ่งที่คุณ ‘เป็น’ คือภาวะชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง Wellness และ Wellbeing คือ ‘บ้าน’ เพราะบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเป็นพื้นที่ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิต บ้านที่ดีไม่ได้เพียงแค่ตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย สดชื่น และส่งเสริมให้ชีวิตมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงจาก Quality of Life สู่ Wellbeing สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของความต้องการของมนุษย์ เมื่อสังคมพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งและผู้คนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนแล้ว สิ่งที่พวกเขาต้องการต่อไปไม่ใช่แค่การมี ‘ครบ’ แต่คือการ ‘รู้สึกดีจริง’ การออกแบบและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ จึงต้องคำนึงถึงมิติทางอารมณ์และจิตใจของผู้พักอาศัยมากขึ้น การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม Wellbeing ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การออกแบบภายในบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง การจัดภูมิทัศน์ และการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง การมีพื้นที่สีเขียว การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการมีกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ Wellbeing ของผู้พักอาศัย การลงทุนใน Wellbeing จึงไม่ใช่แค่การลงทุนในคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบัน แต่เป็นการลงทุนในอนาคตของสังคมโดยรวม เพราะคนที่มี Wellbeing ที่ดีจะมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน การสร้างบ้านที่ส่งเสริม Wellbeing จึงเป็นมากกว่าการสร้างที่อยู่อาศัย แต่เป็นการสร้างพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจของผู้ค.
