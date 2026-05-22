Value Chain Cash Flow: Biofuel Instills 100% GDP Boost for Thailand, Ahead of EV Transition

The move towards sustainable energy sources, like biofuel, is crucial to Thailand's economic stability and efficiency. By leveraging bio-yeast technology, some firms are capitalizing on the urgency of fossil fuel crises to create a closed-loop value chain for Thailand, generating substantial GDP benefits. The biofuel boom also poses a challenge to the EV industry and battery technology, as it highlights Thailand's potential as an energy exporter.
บางจากชูไบโอฟิวทางรอดพลังงานไทยแทนฟอสซิล ดัน Value Chain เงินหมุนในประเทศ 100% ชี้เพิ่ม GDP ไทยได้มากกว่า EV ระบุได้ประโยชน์เต็มห่วงโซ่บางจากชี้ว่าการส่งเสริมไบโอฟิวช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศได้มากกว่า EV เนื่องจากสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศได้ 100% ตั้งแต่การเกษตรจนถึงการกลั่น ไบโอฟิวสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ทันทีในสัดส่วน 10-20% โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเดิม เช่น รถยนต์และสถานีบริการน้ำมัน บริษัทกำลังพัฒนาไบโอฟิวสู่ยุคที่ 2 และ 3 โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือ( Biofuel ) เนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนฟอสซิลได้ทันทีในสัดส่วน 10% - 20%.
Biofuel Bio-Yeast Chevron Mobil Chevron Corporation
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
TDRI เปิดช่องโหว่กฎหมายไทยล้าสมัย ควบคุมมาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ EVTDRI ชำแหละช่องโหว่กฎหมายไทยเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ EV ที่ล้าสมัย ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับการขนส่ง การจัดเก็บ และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม
Read more »
Workation Thailand Campaign Continues to Cater to Quality Tourism SeekersThe Tourism Authority of Thailand has been continuously promoting domestic and international tourism through a series of promotional campaigns, including Workation Thailand, which aims to cater to the working and traveling needs of quality tourism seekers. This campaign is further supported by the extension of the Workation Thailand 🙂 100 Go Ahead tour, which comes with exclusive tourism perks. The initiative has been enthusiastically received by tourists nationwide, reflecting the popularity of the Workation travel experience.
Read more »
‘จตุพร’ ซัดไทย GDP โตต่ำสุดอาเซียน แต่มีรัฐธรรมนูญมากสุด ชี้แก้โกงไม่ได้เพราะ ‘คน’จตุพรชี้ไทย GDP โตต่ำ แต่อยู่กับวงจรรัฐธรรมนูญฉีกซ้ำ แก้โกงไม่สำเร็จ
Read more »
'สรรเพชญ' ลุยสงขลาเร่งบิ๊กโปรเจกต์คมนาคม 'ขยายสนามบินหาดใหญ่ - เลี่ยงเมือง'สรรเพชญ' ลุยสงขลาเร่งบิ๊กโปรเจกต์คมนาคม 'ขยายสนามบินหาดใหญ่ - เลี่ยงเมือง - รถเมล์ EV' จี้ทุกหน่วยเร่งงาน-เข้มความปลอดภัย ย้ำทุกโครงการต้องโปร่งใส
Read more »
ไทยเร่งเครื่อง Smart Mobility ดัน EV–AI–ยานยนต์อัตโนมัติสู่ฐานผลิตภูมิภาคไทยเดินหน้าเร่งเครื่อง Smart Mobility ดัน EV–AI–ยานยนต์อัตโนมัติสู่ฐานผลิตภูมิภาค อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึก 5 พันธมิตรอุตสาหกรรม ดันงาน MTAB เชื่อมโลกยานยนต์อัจฉริยะ
Read more »
ไทยล่มปัญหาแบตเตอรี่ EV กระทบโลกรอบคาร์บอนต่ำความกังวลเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนเป็น بنابراینหนึ่งที่นำมาวิตกกังวลและคาดถึงปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV งานวิจัยของ TDRI ชี้ว่าภายในปี 2578 จะมีซากแบตเตอรี่สะสมจากยานยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 168,590 ตัน
Read more »