Visa จับมือ dtcpay นำ Stablecoin Prefunding สู่อุตสาหกรรมชำระเงินเอเชียแปซิฟิก
Visa ประกาศพันธมิตรนำร่อง dtcpay ในสิงคโปร์สำหรับฟีเจอร์ Stablecoin Prefunding บน Visa Direct ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องข้ามประเทศ ยกระดับประสิทธิภาพการชำระเงิน 24 ชั่วโมง
Visa ประกาศพันธมิตรนำร่องภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก อย่างเป็นทางการโดยเลือก dtcpay บริษัทชำระเงินดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต Major Payment Institution จากสำนักงานการเงินแห่งสิงคโปร์ (MAS) เป็นคู่หูสำคัญในการนำเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่สู่ตลาด โดยความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการนำฟีเจอร์ Stablecoin Prefunding มาใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Visa Direct อย่างมีนัยสำคัญ
กลไก Stablecoin Prefunding แก้ปัญหาสภาพคล่อง
ฟีเจอร์ใหม่นี้ใช้โทเคน Stablecoin เฉพาะในฝั่งผู้ส่งเพื่อวางเงินล่วงหน้าก่อนทำการโอนเงินข้ามประเทศ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการต้องฝากเงินสดจำนวนมากไว้ล่วงหน้าในประเทศปลายทางที่ทำให้เงินทุนหมุนเวียนถูกตรึงอยู่ในระบบ โดยผู้รับเงินยังคงได้รับเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นผ่านบัญชีที่ใช้อยู่เดิมจึงไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดคริปโตหรือความซับซ้อนในการจัดการโทเคนดังกล่าวAlso readความล้มเหลวของรัฐในการจัดการวิกฤตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารพิษ
บทบาทโครงสร้างพื้นฐานคริปโตและ dtcpay
Triple-A รับหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานชำระเงินคริปโตที่ทำหน้าที่แปลง Stablecoin ตรวจสอบตามกฎระเบียบ และชำระยอดเงินทำให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถเติมเงินเพื่อจ่ายออกได้ตลอดเวลาแม้จะอยู่นอกเวลาทำการของธนาคาร traditional ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการเดิมที่ต้องพึ่งพาช่องทางธนาคารเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมชำระเงินข้ามประเทศ
ข้อมูลอุตสาหกรรมระบุว่าเอเชียแปซิฟิกคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของการชำระเงินข้ามประเทศทั่วโลกการเชื่อมต่อกับระบบการเงินเดิมช่วยให้เทคโนโลยีบล็อกเชนก้าวจากการทดลองสู่การใช้งานจริงในองค์กร โดย Vira Platonova หัวหน้า Visa Direct ระดับโลก ระบุว่า Stablecoin กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการเคลื่อนย้ายเงินทั่วโลก
เส้นเวลาการเปิดตัวและพื้นที่ให้บริการ
Visa เปิดตัวแนวคิด Stablecoin Prefunding สำหรับ Visa Direct ครั้งแรกในช่วงงาน SIBOS 2025 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2568 ต่อมาในเดือน ต.ค. 2569 บริการนี้เข้าสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ร่วมกับ Inyo Global โดยใช้ USDC เป็นโทเมนหลักสำหรับกระบวนการ_prefunding_ในเบื้องต้น
อนาคตและความท้าทายในตลาดเอเชียแปซิฟิก
สำหรับรายชื่อโทเคนที่จะรองรับในเอเชียแปซิฟิกนั้น Visa และ dtcpay ยังไม่เปิดเผยอย่างชัดเจนแต่การเลือก dtcpay ที่มีใบอนุญาตจาก MAS สะท้อนถึงความสำคัญของ合规ในการขยายบริการทางการเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม
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