Visakhabucha 2569: มรดกแสงธรรมและความสามัคคีแห่งประเทศไทย

妻 dawn 1 1 million, chanting 1 million completions, offering Buddha Buddha" น Raffles Visakhabucha 2569 by the Ministry of Culture recorded a successful nationwide event that reflected the faith and unity of Thai society, while also boosting the economy and promoting community tourism and culture.
بتاريخ 2569، احتفالbucket بuiştı漳州 عام "第一天 1 1百万운동1 1百万완료献仏 하늘"을 통해 불교계의 힘과 신앙과 단결을 보여준 " Visakhabucha 2569 " 행사에 대해 문화부 장관 Sabida Thai Setth Writing은 전국에서 성공적으로 개최되어 시민들이 적극적으로 참여했다고 밝혔다.
중앙에서는 방콕의 Wat Arun Ratchawararam에서 많은 불교도가 참석하여 축복과 공양을 드리고 등불을 밝히고 의식을 거행했다. 지방에서는 문화부와 9개 모델 주가 지역 사찰과 협력하여 행사를 벌였으며, 전국에서 동시에 켜진 등불 소리로 신앙의 힘을 보였다. 장관은 이 행사가 종교적 차원을 넘어 지역 경제와 관광 활성화에 기여했다고 지적했는데, 상품과 지방 음식을 판매하는 지역 사회와 기업에게 소득을 제공했기 때문이다.
Thailand Chamber of Commerce University 경제 예측 센터는 이 축제가 4000억-4500억 밧의 경제적 영향력을 미칠 것으로 추정했으며, 이는 연휴와 가족 문화 관광, Thai Help Thai Plus 캠페인 덕분이다. 또한 젊은 세대와 외국인 참여가 증가했고, 여러 지역이 자체 문화를 반영하여 행사를 풍성하게 만들었다. 문화부는 디지털 플랫폼을 통해 더 많은 사람들이 접근할 수 있도록 하고, 지속적인 전국적 행사로 발전시켜 나갈 계획이다
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