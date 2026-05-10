US authorities investigate bomb blast on ship in Florida port, injuring 11

A bomb blast has been reported on a ship in the port of Hollaher Sands in Miami, Florida. First responders have confirmed that 11 individuals have been injured and taken to a nearby hospital. The incident is still under investigation, with authorities not disclosing the cause of the bomb explosion yet. The incident took place at a popular tourist destination and requires immediate assistance from federal and state authorities.
ทางการสหรัฐฯ เร่งสอบสวนหาเหตุระเบิดบนเรือลำหนึ่ง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 คน ในเมืองไมอามี ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา สหรัฐฯรายงานว่า ทางการสหรัฐฯ เร่งสอบสวนหาสาเหตุของเหตุระเบิดบนเรือลำหนึ่ง ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 คน ในเมืองไมอามี ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา นายฮวน อาเรียส หัวหน้ากองพันหน่วยกู้ภัยไมอามี-เดด เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุ "อาจเกิดการระเบิดบนเรือ" บริเวณฮอลโอเวอร์ แซนด์บาร์ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง อาเรียส ระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรักษาอาการไฟไหม้และบาดเจ็บจากแรงกระแทก ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุของการระเบิด ผู้เห็นเหตุการณ์และผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์กับ CBS News ซึ่งเป็นพันธมิตรของบีบีซีในสหรัฐฯ ว่า "เห็นคน 3 คนกระเด็นออกมาจากเรือ" และยังระบุอีกว่า เห็นหลายคนมีบาดแผลไฟไหม้ทั่วร่าง และรู้ทันทีว่าเป็นไฟที่รุนแรงมาก มันเกิดขึ้นรวดเร็ว เพราะเป็นน้ำมันเบนซินออกเทนสูง หลายคนจึงถูกไฟลวกและเกิดการระเบิดขึ้น เจ้าหน้าที่กุดภัยและดับเพลิง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ และหน่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าและประมงแห่งรัฐฟลอริดา ในการเข้าระงับเหตุครั้งนี.
WHO classifies all passengers on infected cruise ship as high-risk and recommends monitoring for 42 daysThe World Health Organization (WHO) has categorized all passengers on a cruise ship affected by the hantavirus as high-risk and advised them to monitor their health for 42 days. The WHO's Director of the Health Emergencies Programme, Maria Van Kerkhove, stated that everyone on the ship is now considered a high-risk contact and urged passengers to report any symptoms to authorities.
