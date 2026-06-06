US White House Announces Rapid Development and Use of AI in Security and Military Operations

The US White House has announced a plan to rapidly develop and implement AI in security and military operations, aiming to enhance national security and ensure public safety while upholding constitutional values. The plan includes guidelines for responsible AI usage, prohibiting its use for surveillance or monitoring of the public without proper authorization.
ทำเนียบขาวประกาศเร่งพัฒนาและนำ AI มาใช้ในภารกิจข่าวกรองและการทหาร เสริมศักยภาพความมั่นคงแห่งชาติ ควบคู่การกำกับดูแลไม่ให้ละเมิดสิทธิหรือสอดแนมประชาชนโดยมิชอบ ทำเนียบขาวประกาศเดินหน้าผลักดันการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างเร่งด่วน โดยยืนยันว่าการใช้งานต้องเป็นไปตามกฎหมายและค่านิยมของสหรัฐ พร้อมห้ามนำ AI ไปใช้เพื่อการสอดแนมหรือเฝ้าระวังประชาชนโดยมิชอบประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในบันทึกนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดแนวทางเร่งรัดการนำ AI มาใช้ในภารกิจด้านข่าวกรอง การป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐในยุคที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับมหาอำนาจคู่แข่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นทรัมป์ระบุว่า รัฐบาลของเขาจะเร่งผลักดันการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในทุกมิติของภารกิจข่าวกรองและการสงคราม โดยต้องสอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายพีต เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปรับปรุงแนวทางเกี่ยวกับระบบอาวุธอัตโนมัติภายใน 90 วัน เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนา AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และยังคงรักษาหลักการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นทางทหารนอกเหนือจากนี้ บันทึกนโยบายยังระบุชัดเจนว่า AI จะต้องไม่ถูกพัฒนาหรือนำไปใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน หรือใช้ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและสอดแนมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมายก่อนหน้านี้ รัฐบาลสหรัฐประกาศแผนให้บริษัทผู้พัฒนา AI ชั้นนำของประเทศส่งโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงสุดเข้ารับการทดสอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยภาครัฐก่อนเปิดให้สาธารณชนใช้งานโดยสมัครใจ สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับความเสี่ยงจากระบบ AI ขั้นสูงที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศด้านไมเคิล คราตซิออส ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งทำเนียบขาว ระบุว่า บันทึกฉบับดังกล่าวจะช่วยเร่งการนำ AI จากผู้พัฒนาหลายรายมาใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเทคโนโลยีจากแหล่งเดียว พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการใช้ระบบอาวุธอัตโนมัติให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และป้องกันไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใดสามารถปิดกั้นหรือบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบ AI ที่กองทัพสหรัฐพึ่งพาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตการประกาศนโยบายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐกับบริษัทผู้พัฒนา AI รายสำคัญอย่าง Anthropic หลังบริษัทปฏิเสธที่จะยกเลิกข้อจำกัดที่ห้ามนำระบบ AI “Claude” ไปใช้กับอาวุธอัตโนมัติหรือโครงการเฝ้าระวังมวลชนในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้ Anthropic อยู่ในบัญชีความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่ากองทัพควรมีสิทธิใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในภารกิจที่จำเป็น ตราบใดที่การใช้งานเป็นไปตามกฎหมายสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมศักยภาพ AI เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ กับการกำหนดกรอบกำกับดูแลด้านจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในช่วงเวลาที่ AI กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางทหารและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกยุคใหม.
ทำเนียบขาวประกาศเร่งพัฒนาและนำ AI มาใช้ในภารกิจข่าวกรองและการทหาร เสริมศักยภาพความมั่นคงแห่งชาติ ควบคู่การกำกับดูแลไม่ให้ละเมิดสิทธิหรือสอดแนมประชาชนโดยมิชอบ ทำเนียบขาวประกาศเดินหน้าผลักดันการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างเร่งด่วน โดยยืนยันว่าการใช้งานต้องเป็นไปตามกฎหมายและค่านิยมของสหรัฐ พร้อมห้ามนำ AI ไปใช้เพื่อการสอดแนมหรือเฝ้าระวังประชาชนโดยมิชอบประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในบันทึกนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดแนวทางเร่งรัดการนำ AI มาใช้ในภารกิจด้านข่าวกรอง การป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐในยุคที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับมหาอำนาจคู่แข่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นทรัมป์ระบุว่า รัฐบาลของเขาจะเร่งผลักดันการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในทุกมิติของภารกิจข่าวกรองและการสงคราม โดยต้องสอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายพีต เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปรับปรุงแนวทางเกี่ยวกับระบบอาวุธอัตโนมัติภายใน 90 วัน เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนา AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และยังคงรักษาหลักการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นทางทหารนอกเหนือจากนี้ บันทึกนโยบายยังระบุชัดเจนว่า AI จะต้องไม่ถูกพัฒนาหรือนำไปใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน หรือใช้ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและสอดแนมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมายก่อนหน้านี้ รัฐบาลสหรัฐประกาศแผนให้บริษัทผู้พัฒนา AI ชั้นนำของประเทศส่งโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงสุดเข้ารับการทดสอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยภาครัฐก่อนเปิดให้สาธารณชนใช้งานโดยสมัครใจ สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับความเสี่ยงจากระบบ AI ขั้นสูงที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศด้านไมเคิล คราตซิออส ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งทำเนียบขาว ระบุว่า บันทึกฉบับดังกล่าวจะช่วยเร่งการนำ AI จากผู้พัฒนาหลายรายมาใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเทคโนโลยีจากแหล่งเดียว พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการใช้ระบบอาวุธอัตโนมัติให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และป้องกันไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใดสามารถปิดกั้นหรือบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบ AI ที่กองทัพสหรัฐพึ่งพาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตการประกาศนโยบายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐกับบริษัทผู้พัฒนา AI รายสำคัญอย่าง Anthropic หลังบริษัทปฏิเสธที่จะยกเลิกข้อจำกัดที่ห้ามนำระบบ AI “Claude” ไปใช้กับอาวุธอัตโนมัติหรือโครงการเฝ้าระวังมวลชนในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้ Anthropic อยู่ในบัญชีความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่ากองทัพควรมีสิทธิใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในภารกิจที่จำเป็น ตราบใดที่การใช้งานเป็นไปตามกฎหมายสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมศักยภาพ AI เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ กับการกำหนดกรอบกำกับดูแลด้านจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในช่วงเวลาที่ AI กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางทหารและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกยุคใหม
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