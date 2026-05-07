US Stock Market Ends Down After Semiconductor Sell-off, as Tensions Mount over Iran Deal

The US stock market ended the day in the red on Thursday, with the semiconductor sector leading the sell-off. The market was also affected by concerns over the progress of negotiations between the US and Iran. The S&P 500, Nasdaq Composite, and Dow Jones Industrial Average all closed lower, with the semiconductor sector being the primary driver of the decline.
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ หลังแรงขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฉุดดัชนี ขณะที่นักลงทุนกังวลความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางแรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วตลาดดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 0.
38% ที่ระดับ 7,337.11 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.13% ปิดที่ 25,806.20 จุด และดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลง 0.63% ปิดที่ 49,596.97 จุดแรงกดดันหลักมาจากหุ้นกลุ่มชิป โดยหุ้นของ Intel และ Advanced Micro Devices (AMD) ต่างปรับตัวลดลงราว 3% หลังนักลงทุนเทขายทำกำไรจากการปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ขณะที่หุ้นของ Arm Holdings ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก แม้บริษัทจะเปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่ตลาดกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดหาชิ้นส่วนสำหรับชิป AI รุ่นใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างไรก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ยังคงได้รับแรงหนุน โดยหุ้น NVIDIAและ Microsoft ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท AI ชั้นนำของวอลล์สตรีทด้านสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่าง สหรัฐ และ อิหร่าน อย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งทางทหาร แม้ประเด็นสำคัญหลายเรื่องยังไม่ได้ข้อสรุปในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันผันผวนตลอดวัน ก่อนปิดลดลง หลังมีรายงานว่า ซาอุดิ อาระเบีย และ คูเวต ได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้เส้นทางน่านฟ้าและฐานทัพของสหรัฐฯ เพื่อให้กองทัพสหรัฐฯ สามารถกลับมาคุ้มกันเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบ Strait of Hormuz ได้อีกครั้งสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดลดลง 1.2% หรือ 1.21 ดอลลาร์ อยู่ที่ 100.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปิดลดลง 0.28% หรือ 27 เซนต์ อยู่ที่ 94.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังระหว่างวันราคาน้ำมันเคยร่วงลงมากถึง 5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความหวังต่อการบรรลุข้อตกลงชั่วคราวระหว่างวอชิงตันและเตหะรา
US Stock Market Semiconductor Sector Iran Deal Negotiations Semiconductor Sell-Off Financial Markets
