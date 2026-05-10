US Senate Banking Committee to Vote on Bitcoin & Crypto Market Structure Bill Next Week

The US Senate Banking Committee is set to vote on the Clarity Act, a bill aimed at clarifying the regulatory framework for the Bitcoin and cryptocurrency markets. The bill has been sent to stakeholders and Senator Cynthia Lummis has expressed support for its passage, with a 67% chance of success according to Polymarket. Additionally, a majority of Americans and institutional investors support the bill, indicating strong market sentiment.
วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2569 คือวันที่ทุกคนจับตา คณะกรรมาธิการด้านการธนาคาร, ที่อยู่อาศัยและกิจการเมืองแห่งวุฒิสภาสหรัฐฯ เตรียมทำการโหวต CLARITY Act โดยมีรายงานว่าตัวฉบับร่างนั้นได้ถูกส่งให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการแล้ว และวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis โพสต์บน X ประกาศศักดา ‘มาผ่านร่าง CLARITY นี้ไปพร้อมกันในวันพฤหัสเถอะทุกคน!
’ พร้อมใส่ laser eyes ประกาศสัญญาณมองบวกชัดเจน Polymarket ให้โอกาสไว้ที่ 67% ในการที่ CLARITY Act ที่จะผ่านและถูกลงนามเป็นกฎหมายในปี 2569 ขณะที่ HarrisX polling พบว่า 52% ของชาวอเมริกัน สนับสนุน CLARITY Act ข้ามพรรคการเมือง และ 73% ของนักลงทุนสถาบันมีแผนเพิ่มการถือครอง crypto ทันทีที่กฎหมายชัดเจนหลังจาก CLARITY Act ผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน 294-134 เมื่อกรกฎาคม 2568 แล้วไปรอในกระบวนการของวุฒิสภาอยู่นาน ในที่สุดก็มาถึงสัปดาห์ที่ตลาดรอคอยมานานที่สุดในรอบปี วุฒิสภากำลังเตรียมนัดโหวต CLARITY Act อย่างเป็นทางการ โดยข้อความฉบับร่างถูกส่งออกไปแล้ว และที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของทำเนียบขาวเองอย่าง Patrick Witt เองนั้นก็ได้ยืนยันในงาน Consensus Miami ว่าฝ่ายบริหารได้ตั้งเป้าว่าวันที่ 4 กรกฎาคมจะได้ลำดับขั้นสุดท้ายของกระบวนการทั้งหม
