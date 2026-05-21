US Congress Introduces Bill to Establish Government Bitcoin Reserves

The bill proposes to establish a strategic Bitcoin reserve consisting of 1 million BTC, representing approximately 5% of the total Bitcoin supply, and aims to protect and enhance Bitcoin's status as a strategic asset for the government. The bill also aims to consolidate the management of digital asset holdings across various government agencies under the control of the US Department of the Treasury, ensuring transparency and consistent regulatory oversight. The bill recognizes individuals' rights to hold, transfer, and manage digital assets independently and encourages the study of strategies for expanding the Bitcoin reserve without increasing taxes or public debt. Currently, the US government holds approximately 328,372 BTC, with additional holdings from seized assets and court rulings related to cases such as Silk Road and Bitfinex hackings.
การเสนอร่างกฎหมายสำรอง Bitcoin อย่างเป็นทางการในสภาสหรัฐฯ พร้อมการสนับสนุนจากสองพรรคช่วยตอกย้ำภาพ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังอยู่ในขั้นเสนอร่าง ผลกระทบต่อราคาในทันทีอาจจำกัด และตลาดอาจรอดูความคืบหน้าในสภาก่อน เมื่อวันที่ 21 พ.
ค. 2569 ส. ส. Nick Begich (AK-AL) และ ส. ส.
Jared Golden (ME-02) ได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมาย American Reserve Modernization Act of 2026 หรือ ARMA ต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ARMA มีเป้าหมายให้รัฐบาลกลางสะสม Bitcoin รวมถึงสิ้น 1 ล้าน BTC ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก เมื่อไรๆกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีอำนาจซื้อ Bitcoin ได้สูงสุด 200,000 BTC ต่อปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี จนกว่าจะครบ 1 ล้าน BTC ARMA ยังกำหนดให้รวบรวมการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่รัฐบาลกลางถือครองอยู่จากหน่วยงานต่าง ๆ มาอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังในที่เดียว เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานการกำกับดูแลที่สม่ำเสมอ ร่างกฎหมาย ARMA ยังมีบทบัญญัติกฎหมายที่สำคัญอย่างอื่น ๆ ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินดิจิทัลของประชาชน โดยยืนยันสิทธิของบุคคลในการถือครอง โอน หรือดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตนเอง และการสั่งให้ศึกษากลยุทธ์การซื้อที่เป็นกลางต่องบประมาณ เพื่อหาวิธีขยายคลังสำรองโดยไม่เพิ่มภาระภาษีหรือหนี้สาธารณะ ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐฯ ถือครอง Bitcoin อยู่ประมาณ 328,372 BTC ที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ในคดีอาญาต่าง ๆ รวมถึงคดี Silk Road และการยึดคืนเงินจากการแฮก Bitfinex ในปี 2565 ARMA ถือเป็นการต่อยอดจากสองจุดสำคัญ ได้แก่ คำสั่งผู้บริหารที่ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามเมื่อวันที่ 6 มี.
ค. 2568 เพื่อจัดตั้ง Strategic Bitcoin Reserve อย่างเป็นทางการ และร่างกฎหมาย BITCOIN Act of 2025 ที่ ส. ส. Begich และวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis เคยเสนอร่วมกันในเดือน มี. ค. 2568 ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือการสะสม Bitcoin 1 ล้าน BTC เช่นกั
