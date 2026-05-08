US Authorities Investigate Unusual Oil Trading Before Trump's Iran Policies

The US authorities are investigating unusual trading patterns in the oil market before President Trump's policies on Iran. Reuters reports that the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is monitoring unusual trading activities in the energy market, following the discovery of large-scale speculative trading in the oil market, totaling over $7 billion, between March and April. The trading was done before the announcement of significant policies related to Iran by President Trump.
พบธุรกรรมเก็งกำไรราคาน้ำมันกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.56 แสนล้านบาท) ก่อนทรัมป์ประกาศนโยบายอิหร่านหลายครั้ง สหรัฐฯ เร่งสอบปมข้อมูลวงใน สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินสหรัฐฯ กำลังจับตาความเคลื่อนไหวผิดปกติในตลาดพลังงาน หลังพบธุรกรรมเก็งกำไรราคาน้ำมันล่วงหน้ามูลค่ารวมสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 256,000 ล้านบาท) ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการประกาศนโยบายสำคัญเกี่ยวกับอิหร่านของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์หลายครั้งข้อมูลจากนักวิเคราะห์ตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายของ Reuters ระบุว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการ ‘ชอร์ตเซล’ หรือการวางเดิมพันว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลง โดยกระจายอยู่ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายประเภท ทั้งน้ำมันดิบ ดีเซล และน้ำมันเบนซิน ผ่านตลาดซื้อขายสำคัญของโลก ได้แก่ Intercontinental Exchange (ICE) และ Chicago Mercantile Exchange (CME)ก่อนหน้านี้ Reuters เคยประเมินมูลค่าการเก็งกำไรดังกล่าวไว้ที่ 2.
6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 95,000 ล้านบาท) แต่หลังการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีธุรกรรมลักษณะเดียวกันในสัญญาระยะยาวและตลาดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็นราว 7 พันล้านดอลลาร์แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐฯ หรือ CFTC กำลังตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ ขณะที่ CME เองก็เริ่มกระบวนการตรวจสอบภายในเช่นกัน ท่ามกลางกระแสเรียกร้องจากนักกฎหมายและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ให้เร่งสอบสวนว่า การซื้อขายเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลวงในหรือการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญหรือไม่รายงานระบุว่า รูปแบบการซื้อขายผิดปกติเริ่มถูกสังเกตเห็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศชะลอแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านเพียงไม่กี่นาที ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงทันทีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง ได้แก่ วันที่ 7 เมษายน ก่อนทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงมากถึง 15% วันที่ 17 เมษายน ก่อนอิหร่านส่งสัญญาณเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และวันที่ 21 เมษายน ก่อนทรัมป์ประกาศขยายเวลาหยุดยิ
