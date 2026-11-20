UOB ระดมทุน 5.5 ล้าน ขยายห้องเรียนดิจิทัล 12 โรงเรียนทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบีประเทศไทยระดมทุนสำเร็จ 5.5 ล้านบาทจากกิจกรรม UOB My Digital Space เพื่อจัดตั้งห้องเรียนดิจิทัลใหม่ 2 แห่งและขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ 16 โรงเรียนทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนผ่านโครงการ UOB My Digital Space ( UOB MDS) โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้สูงถึง 5.5 ล้านบาท จากกิจกรรมการวิ่งการกุศลที่ปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา งบประมาณจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้ในการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชนชาวไทย จำนวน 7,080 คน ที่ศึกษาอยู่ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศไทย
รายละเอียดการใช้เงินและโครงสร้างโครงการ
เงินระดมทุน 5.5 ล้านบาทดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อขยายผลโครงการ UOB My Digital Space ซึ่งเป็นโครงการหลักด้านการศึกษาของธนาคาร โดยเน้นการจัดตั้งห้องเรียนดิจิทัลแห่งใหม่จำนวน 2 แห่ง และสนับสนุนสิทธิ์การใช้งานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเครื่องมือช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนอีก 4 แห่งที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่แล้วAlso readBowers & Wilkins ฉลอง 60 ปี เปิดตัว 800 Series Diamond D5
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยโครงการจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับอนาคต เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะด้านดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถนำสื่อและเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป้าหมาย
นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และตัวแทนจากธนาคารยูโอบี แสดงทัศนะว่า โครงการ UOB My Digital Space ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะความพร้อมกับโลกอนาคตของเด็กๆ ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือจากพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน ที่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย
ทางโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเน้นย้ำว่า การสนับสนุนจากธนาคารยูโอบีช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้จริง โดยมุ่งให้สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการและขีดความสามารถของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและขั้นตอนดำเนินการต่อไป
นับจากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการ UOB My Digital Space ได้สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนดิจิทัลไปแล้ว 10 แห่งทั่วประเทศ แต่ด้วยเงินทุนในปีนี้ ทำให้โครงการมีห้องเรียนดิจิทัลรวมเป็น 12 แห่ง และขยายการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพไปยังนักเรียนใน 16 โรงเรียน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
กิจกรรม UOB Heartbeat Run ยังคงเป็นกลไกสำคัญในการระดมทรัพยากรจากพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมทั่วไป เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน โครงการนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการลงทุนในศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อให้พวกเขาก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ
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