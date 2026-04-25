UNCLOS: กติกาสากลใหม่ในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา

สมช. ยกเลิก MOU 44 หันมาใช้ UNCLOS เป็นกรอบหลักในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทย เปลี่ยนจากการต่อรองทางการเมืองเป็นการใช้กฎหมายสากลเป็นหลัก กัมพูชาให้สัตยาบัน UNCLOS แล้ว ทำให้ทั้งสองประเทศต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเจรจา พื้นที่ทับซ้อน ใน อ่าวไทย ได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.
) มีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจไทย-กัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในไหล่ทวีปปี 2544 หรือ MOU 44 และหันมาใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เป็นกรอบหลักในการเจรจาแทน การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการ 'รีเซ็ตเกมใหม่' เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติบนเวทีสากล โดยเปลี่ยนจากการเจรจาแบบทวิภาคีเป็นการใช้กฎหมายสากลเป็นหลัก UNCLOS คือกติกาสากลที่กำหนดขอบเขตทางทะเล เช่น ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และมีกลไกการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีผ่านศาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการเจรจาภายใต้ MOU 44 ที่เน้นการเมืองและข้อตกลงระหว่างกัน กัมพูชาได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา UNCLOS อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ทำให้ทั้งสองประเทศต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์สากลเดียวกันในการเจรจา ซึ่งจะยึดหลักกฎหมายและภูมิศาสตร์ เช่น การใช้เส้นมัธยะ (Median Line) เป็นจุดเริ่มต้นในการหาข้อยุติที่เป็นธรรม พื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยมีขนาดกว่า 26,000 ตารางกิโลเมตร และคาดการณ์ว่ามีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลอยู่ใต้ดิน UNCLOS ไม่ได้กำหนดสูตรสำเร็จในการแบ่งพื้นที่ แต่ให้กรอบคิดและหลักการที่ศาลระหว่างประเทศใช้เป็นมาตรฐาน ทะเลอาณาเขตคือ 12 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) คือ 200 ไมล์ทะเล ซึ่งรัฐมีสิทธิในการใช้ทรัพยากร แต่ต้องเคารพสิทธิผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติ และรับผิดชอบในการดูแลระบบนิเวศ ควบคุมมลพิษ และบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน หลักการสำคัญอีกประการคือ 'สัญญาต้องเป็นสัญญา' ซึ่งหมายความว่าประเทศที่เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างซื่อสัตย์ การเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดอนาคตของพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติไท
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อดีตนักการทูตเตือนอย่าฉีก MOU 44 เสี่ยงเสียผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยนายสรศักดิ์ ผันแย้ม อดีตนักการทูต ชี้ว่าการบอกเลิก MOU 44 อาจทำให้ไทยเสียโอกาสเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และควรใช้กลไก JTC บีบกัมพูชาปรับเส้นฐานให้สอดคล้องกับ UNCLOS
Read more »
รัฐบาลเตรียมใช้ UNCLOS แทน MOU 44 ในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชารัฐบาลอนุทินเตรียมยกเลิก MOU 44 และใช้กลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะทำให้ไทยได้เปรียบในการเจรจามากขึ้น เนื่องจากกัมพูชายังไม่ได้ให้สัตยาบัน UNCLOS
Read more »
กองทัพเรือยืนยันยกเลิก MOU 44 ไม่กระทบความมั่นคงทางทะเลกองทัพเรือชี้แจงการยกเลิก MOU 44 ไม่จำกัดการปฏิบัติหน้าที่ รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเต็มที่ พร้อมใช้ UNCLOS เป็นกรอบดำเนินการ
Read more »
รัฐยกเลิก MOU 44 เดินหน้าใช้ UNCLOS กำหนดเกมอธิปไตยทางทะเลรัฐบาลยกเลิก MOU 44 เดินหน้าใช้ UNCLOS กำหนดเกมอธิปไตยทางทะเล กองทัพเรือย้ำชัดไม่กระทบภารกิจความมั่นคง เดินหน้าหนุนข้อมูลเทคนิค-แผนที่ เสริมความแม่นยำการเจรจา
Read more »
ไทย “ยกเลิก MOU 44” เดินหน้าใช้กฎหมายทะเลโลกแทน - กองทัพเรือย้ำไม่กระทบความมั่นคงสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติยกเลิก MOU 44 และเปลี่ยนมาใช้กรอบกฎหมายสากล 'อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS)' เป็นหลักในการดำเนินการแทน
Read more »