UK-Taiwan Trade Relations and Business Opportunities
UK government invites Thai businesses to share insights on trade opportunities and challenges. Focus on automotive, digital tech, healthcare, clean energy, and creative industries to strengthen bilateral ties.
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศนโยบายสำคัญในการขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) แต่มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างกันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง
ข้อมูลทางการค้าและการลงทุนปี 2568
สถิติล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยพุ่งสูงถึง 7.9 พันล้านปอนด์ ในปีพ.ศ. 2568 ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตัวเลขนี้สะท้อนถึงพลวัตทางเศรษฐกิจที่สดใสและความเชื่อมโยงที่แนบแน่นระหว่างสองชาติAlso read2bsimple เปิดตัว CUBE + CUBIC เห็นทุกขั้นตอนธุรกิจ รู้ทันทุกงานค้าง เชื่อมงานขาย ส่งมอบ และรับเงิน พร้อมเปลี่ยนข้อมูลเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ในส่วนของภาคธุรกิจ พบว่ามีบริษัทจากสหราชอาณาจักรมากกว่า 4,900 ราย ที่ดำเนินกิจกรรมส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยในแต่ละปี การมีอยู่ของธุรกิจเหล่านี้จำนวนมากถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สหราชอาณาจักรตระหนักดีว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหัวใจหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน รัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายที่จะสนับสนุนนโยบายการค้าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วให้ลึกซึ้งและยั่งยืนขึ้น
การเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรใช้เพื่อเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดประเทศไทยโดยตรง วัตถุประสงค์คือการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการค้า อุปสรรค และความท้าทายที่พบในการดำเนินธุรกิจจริง
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงขอเชิญชวนภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดไทย เข้าร่วมกระบวนการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อให้รัฐบาลสามารถนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้โดยตรงในการเสริมสร้างการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปใช้ในการปรับปรุงการเข้าถึงตลาด (Market Access) เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทางการค้า และสนับสนุนความคล่องตัวของการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคธุรกิจเป้าหมายและโอกาสในอนาคต
การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าสามารถนำมาซึ่งโอกาสสำคัญในหลายภาคส่วนที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการดูแลสุขภาพ (Healthcare)
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังเล็งเห็นโอกาสในภาคพลังงานสะอาด (Clean Energy) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงในการเติบโตและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างสองประเทศ
ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุตสาหกรรมทั้งห้ากลุ่มนี้ถูกคัดเลือกเนื่องจากมีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ต้องการเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน การร่วมมือกันในภาคส่วนเหล่านี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าที่มากกว่าการส่งออกสินค้าทั่วไป
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจไทยในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ จะช่วยให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกแบบมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทของตลาดไทยได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
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