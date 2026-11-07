UK-Thailand CFA Project Drives Climate Tech Investment
PwC Thailand and UK DESNZ launch Climate Finance Accelerator to connect local climate tech firms with global investors for sustainable growth.
โครงการ Climate Finance Accelerator หรือ CFA Thailand ได้เปิดฉากสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเข้ากับแหล่งเงินทุนระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายความตกลงปารีส
กลยุทธ์พลังงานสะอาดและ AIoT
บริษัทไทยด้านสำรวจโลกด้วยดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ (Satellite + AI Earth Observation) กำลังพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) สำหรับภาคเกษตรที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture) ทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกาAlso readโจทย์ใหม่ขององค์กรไทย ปี 2570 ทำไม ‘ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย’ ถึงชนะใจพนักงาน Gen Z
นอกจากนี้ยังมีโซลูชันพลังงานแบบครบวงจรทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และซอฟต์แวร์บริหารพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งช่วย снизитьค่าไฟและลดคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
เครือข่ายไบโอชาร์และการลด PM2.5
การสร้างความเครือข่ายโรงผลิตไบโอชาร์ (Biochar) แบบกระจายศูนย์ทั่วประเทศไทย เปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นไบโอชาร์ที่กักเก็บคาร์บอนได้อย่างยาวนาน และนำไปสร้างเป็นคาร์บอนเครดิตเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภูมิภาค
โครงการนี้ยังช่วยสร้างรายได้จากสินทรัพย์คาร์บอนคุณภาพสูงที่ตรงกับความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ขณะที่เทคโนโลยี AIoT ช่วยให้การปรับสภาพอากาศและระบายอากาศในอาคารและโรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานจริง และลดต้นทุนการดำเนินงาน
มุมมองทูตและผู้นำ PwC ต่อความร่วมมือ
นิโคลา พอลลิตต์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงาน CFA Thailand Investor Showcase และพบกับผู้ประกอบการด้านสภาพภูมิอากาศทุกคน โดยโครงการ CFA เป็นตัวอย่างที่ดีที่นำความเชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักร นวัตกรรมของไทย และเงินลงทุนมาบูรณาการเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดขึ้นจริง
พิสิฐ ทางธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PwC ประเทศไทย พันธมิตรผู้ดำเนินโครงการ CFA ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ธุรกิจนวัตกรรมต้องเข้าถึงแหล่งเงินลงทุนจึงจะเติบโตได้ และโครงการ CFA มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมธุรกิจเข้ากับนักลงทุนผ่านความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
แหล่งทุนและความครอบคลุมทั่วโลก
โครงการ Climate Finance Accelerator (CFA) เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (International Climate Finance: ICF) ผ่านกระทรวงความมั่นคงทางพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Department for Energy Security and Net Zero: DESNZ) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
ปัจจุบันโครงการดำเนิน工作在 10 ประเทศทั่วโลก โดยพัฒนากลุ่มโครงการลงทุนที่พร้อมรับเงินทุน (Bankable Project Pipeline) เพื่อช่วยให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ สำหรับประเทศไทย PwC ประเทศไทยเป็นพันธมิตรผู้ดำเนินโครงการ โดยมี PwC สหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ
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