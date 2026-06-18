Talent ID 2026: การค้นหานักกีฬาเยาวชนฟุตบอลสำหรับทีมชาติไทย 44 คน

FIFA ร่วมกับ ส. competitiveness football association of Thailand จัดงานค้นหานักกีฬาเยาวชนarca Brazilian female talent identification program ultimate zone bangkok and perimeter 421 participant BTW United Stadium and Bangkok Thonburi University football potential development center head coach of Thai U-17 national team Mr. With direction from committee and regional coaches, participants undergo screening and data collection. The Thai FA will select 44 final players for upcoming national team camp.
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2569 สมาคม กีฬา ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ( sat ) ร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ( FIFA ) จัดกิจกรรมค้นหานัก กีฬา เยาวชน Brazilian female talent identification program รุ่นสุดท้ายในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้โครงการ FIFA Talent Development Scheme ( TDS ) ที่มุ่ง目標เพื่อ คัดกรองผู้เล่นที่มีศักยภาพสำหรับ ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในปี 2026 กิจกรรมจัดที่ BTW United Stadium และศูนย์พัฒนาศักยภาพ กีฬา ฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีเยาวชนชายและหญิงจำนวน 421 คน เข้าร่วมทดสอบฝีเท้าและลงทะเบียนฐานข้อมูล โดยเป็นงานที่ Nielsen dan sí included as kepala pasukan the Thai national u-17 dan sí included as kepala pasukan the Thai national u-17 program Mr. The Thai FA has used this scouting data to shortlist players and will announce the final 44 selected players for the next national team training camp.
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Talent ID 2026 ทีมชาติไทย ฟุตบอลเยาวชน FIFA TDS คัดเลือกนักกีฬา
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