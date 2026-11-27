Taiwan Excellence เปิดตัวแคมเปญ FuBear Dance Challenge ส่งเสริมสุขภาพคนไทยผ่าน AR
Taiwan Excellence จัดกิจกรรม FuBear Dance Challenge ผสานเทคโนโลยี AR กับสุขภาพ ส่งเสริมไลฟ์สไตล์แอคทีฟในไทยร่วมกับ Jones Salad ณ สามย่าน มิตรทาวน์
สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันประจำประเทศไทย หรือ Taiwan Excellence ได้เปิดแคมเปญส่งเสริมสุขภาพระดับชุมชนภายใต้ชื่อ FuBear Dance Challenge: Go Healthy with Taiwan เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกายผ่านเกมเต้นที่ทันสมัย โดยกิจกรรมนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการดูแลสุขภาพในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน
กลไกเกมเต้น AR เชื่อมต่อออนไลน์สู่ออฟไลน์
กิจกรรมดังกล่าวใช้ระบบเกมเต้นที่ผสานเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR เข้าด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมสามารถเก็บคะแนนและปลดล็อคของรางวัลพิเศษได้จากการเลียนแบบท่าทางของตัวเอกอย่าง FuBear ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายแบบเดิมให้กลายเป็นความบันเทิงที่เข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนานมากขึ้นAlso readนักลงทุนต้องรู้ 4 คำถามสำคัญก่อนฝากเงินกับ Exchange คริปโต ปลอดภัยจริงไหม
การดำเนินงานใช้กลยุทธ์ Online-to-Offline หรือ O2O เป็นหลัก โดยการเริ่มต้นประสบการณ์ในโลกออนไลน์จะถูกขยายผลสู่กิจกรรมออฟไลน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับการเต้นบนจอยักษ์ พร้อมพบกับตัวแทนแบรนด์และพันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่จริง
ความร่วมมือกับ Jones Salad ขยายกลุ่มเป้าหมาย
Taiwan Excellence ได้ร่วมมือกับ Jones Salad คาแรคเตอร์ที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์มาสร้างกิจกรรมร่วม ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและพื้นที่จริง เพื่อขยายการเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความน่าสนใจของแคมเปญให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
กิจกรรมออนไลน์ถูกจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยร่วมสนุกจากที่ไหนก็ได้ ส่วนกิจกรรมออฟไลน์จัดขึ้น ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์พิเศษอย่างใกล้ชิดกับการพบปะ FuBear และ Jones Salad ตัวจริง พร้อมทั้งชมการแสดงพิเศษในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา
มุมมองผู้บริหารและผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพ
นางสาวมีอา เหลียง ผู้อำนวยการ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน ประจำประเทศไทย ระบุว่า แคมเปญนี้สะท้อนแนวคิดที่ว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายและสนุกที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้ พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมไต้หวัน ทั้งเทคโนโลยีด้านกีฬาและโซลูชันการดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และคาดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้น สอดคล้องกับกระแส Active Lifestyle ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในวัยทำงานและคนรุ่นใหม่
มาตรฐาน Taiwan Excellence กับเป้าหมายระดับโลก
แคมเปญนี้สอดคล้องกับโครงการระดับโลก Go Healthy with Taiwan ที่มุ่งเชื่อมโยงนวัตกรรมจากไต้หวันกับแนวคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก เพื่อส่งต่อแนวคิด Great Health และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยปีนี้มีผู้ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการถึง 832 โครงการ จาก 62 ประเทศ
รางวัล Taiwan Excellence ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน หรือ MOEA เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล้ำสมัย ผ่านการคัดเลือกเข้มงวดด้านการวิจัย พัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด โดยผลิตภัณฑ์ต้องผลิตในไต้หวันและได้รับการยอมรับระดับโลกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at INNNEWS
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle