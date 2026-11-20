TVH กำไร 9 เดือนแรกปี 69 โต 45% แตะ 704 ล้านบาท ลุ้นตลาดประกันไตรมาส 4
ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ (TVH) รายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2569 สูงถึง 704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% พร้อมรุกตลาดประกันภัยกลุ่มและนำ AI มาใช้พัฒนาบริการหลังไตรมาส 3 ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2569 ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยรายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสร้างรายได้จาก ธุรกิจประกันภัย ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริษัทประกาศว่าได้กำไรสุทธิรวม 704 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และรายได้จากการประกันภัยแตะระดับ 6,000 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโต 4.8% จากรายได้ 5,726 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและโอกาสทางการตลาดที่ขยายวงกว้างขึ้น
ผลประกอบการธุรกิจหลักเติบโตตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เกิดจากการขยายตัวของรายได้จากธุรกิจประกันภัยหลักทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ (Motor) และประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) โดยธุรกิจประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนรายได้หลัก สามารถสร้างรายได้จากการประกันภัยรวม 4,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตนี้คือการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สถาบันการเงิน และธุรกิจค้าปลีก ที่ครอบคลุมการรับประกันภัยทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้า (EV)Also readรบ.คาดลอยกระทง 69 สร้างรายได้กว่า 6 พันล้าน
ขณะที่ธุรกิจประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) มีรายได้จากการประกันภัย 1,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากการขยายตลาดสู่ลูกค้าองค์กรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะทาง บริษัทเน้นการเพิ่มฐานลูกค้าองค์กรและออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เช่น ประกันภัยขยายระยะเวลารับประกันสินค้า (Extended Warranty) ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ Active Health ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยบ้าน TVI Homie Care และฟีเจอร์พิเศษ TVI Smart Delay สำหรับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่มอบสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองสนามบินในเครือข่าย LoungeKey เมื่อเที่ยวบินล่าช้า
ไตรมาส 3 ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
แม้ภาพรวม 9 เดือนแรกจะเติบโตดี แต่ผลประกอบการเฉพาะไตรมาส 3 พบว่ากำไรลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยทำกำไรได้ 190 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในการเคลมประกันรถยนต์และที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ลดลงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในไตรมาสดังกล่าว
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH ให้สัมภาษณ์ว่า แม้ธุรกิจประกันภัยจะเผชิญกับความท้าทายจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3 แต่ธุรกิจหลักผ่าน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มฐานลูกค้าและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรมช่วยให้บริษัทสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
เร่งใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับธุรกิจ
บริษัทกำหนดทิศทางสำคัญในการเร่งใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI ตั้งแต่กระบวนการรับประกันภัยจนถึงการจัดการสินไหมทดแทน เพื่อลดต้นทุนและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า โดยได้เปิดตัวระบบ "MARS Inspect" ที่ช่วยผู้เอาประกันตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยด้วยตนเอง และระบบ "MARS Garage" ที่ช่วยประเมินความเสียหายของชิ้นส่วนรถยนต์และค่าสินไหมเบื้องต้นได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการใช้ AI ช่วยร่างรายงานสรุปเหตุอุบัติเหต
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนา "First-QC AI" สำหรับตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายความเสียหายตั้งแต่ขั้นตอนแจ้งเคลมเพื่อลดข้อผิดพลาด และเปิดตัว "TVI Crash Detection" ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นระบบตรวจจับอุบัติเหตุรุนแรงผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat โดยแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ยืนยันการส่งพิกัด GPS ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานทีมช่วยเหลือเข้าถึงจุดเกิดเหตุแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการเคลมแต่ยังสร้างความรวดเร็วในการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง
กลยุทธ์ขยายธุรกิจต่อเนื่องไตรมาส 4
บริษัทวางแผนเร่งขยายธุรกิจประกันภัยกลุ่มและเจาะตลาดใหม่ในปีไตรมาส 4 โดยยังคงดำเนินกลยุทธ์การจับมือกับพันธมิตรรายใหม่ๆ เพื่อขยายพอร์ตลูกค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเสี่ยงจากสภาพอากาศและต้นทุนการซ่อมแซมที่อาจปรับสูงขึ้น บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายอู่ซ่อมรถยนต์และโรงพยาบาลพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการต้นทุนสินไหมทดแทนให้เหมาะสม
สำหรับการดำเนินงานในอนาคต บริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านกำลังซื้อผู้บริโภคที่อาจชะลอตัว ความผันผวนของตลาดการเงิน และต้นทุนการซ่อมแซมที่อาจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี AI และการขยายฐานลูกค้ากลุ่มองค์กรจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับรายได้และกำไรโดยรวมในปี 2569 อย่างยั่งยืน
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