TTB เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ-น้ำมันแพง: โซลูชันทางการเงินเพื่อสงกรานต์

TTB เดินหน้ามอบโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล SME และพนักงานธนาคาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงสงกรานต์ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อ
TTB เคียงข้างลูกค้าและพนักงาน ฝ่าวิกฤต ค่าครองชีพ - น้ำมันแพง มอบ โซลูชันทางการเงิน ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์การใช้จ่ายในช่วงเทศกาล สงกรานต์ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะ ค่าครองชีพ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ TTB จึงได้รวบรวม โซลูชันทางการเงิน ที่ครอบคลุม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME หรือแม้แต่พนักงานของธนาคารเอง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ\สำหรับลูกค้าบุคคล TTB มอบสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มจากการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 50% สำหรับการใช้จ่ายค่าน้ำมันและค่ารถไฟฟ้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรีจาก บมจ.ธนชาตประกันภัย ด้วยวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงแค่มีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี และคงเงินฝากตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีบริการ ttb so goood ที่ให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วยดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 เดือน ช่วยให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวยิ่งขึ้น TTB ยังเน้นย้ำให้ลูกค้าใช้จ่ายอย่างมีสติและชำระคืนเต็มจำนวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยในอัตรา 16% ต่อปี เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินที่ดีในระยะยาว\ในส่วนของผู้ประกอบการ SME TTB ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและลดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง TTB ได้นำเสนอโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน และลดต้นทุนทางการเงิน ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย และยังสนับสนุนมาตรการของภาครัฐ เช่น โครงการ SMEs Credit Boost และ GSB พลิกฟื้นธุรกิจไทย เพื่อร่วมผลักดันให้สินเชื่อ SME กลับมาขยายตัวและช่วยประคองเศรษฐกิจไทยโดยรวมให้เดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ TTB ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพ เช่น การทำงานแบบ Work from Home 2 วันต่อสัปดาห์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การมอบเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานกลุ่มที่มีรายได้น้อย และการส่งเสริมการใช้รถร่วมกัน (Car Pool) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณรถบนท้องถนน TTB มุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตค่าครองชีพและราคาน้ำมันแพงไปด้วยกันอย่างเข้มแข็
