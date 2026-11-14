TSUTAYA BOOKSTORE One Bangkok ความพิเศษระดับโลกกับ Wawee และศิลปะ
เจาะลึกความพิเศษของ TSUTAYA BOOKSTORE สาขา One Bangkok สาเหตุที่ใช้ Wawee แทน Starbucks ความร่วมมือกับ BJC และการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย
TSUTAYA BOOKSTORE สาขา One Bangkok ในกรุงเทพมหานคร กำลังนำเสนอประสบการณ์การอ่านและใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากสาขาอื่น ๆ ทั่วโลกกว่า 1,400 แห่งอย่างสิ้นเชิง ความพิเศษนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปแบบร้านหนังสือเท่านั้น แต่รวมถึงการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและประสบการณ์ภายในร้านที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างมาก
เหตุผลเบื้องหลังร้านกาแฟ Wawee ที่ One Bangkok
แม้ว่า TSUTAYA BOOKSTORE จะมีการจัดโซนร้านกาแฟภายในสาขาทั่วโลก แต่โดยมาตรฐานแล้ว ร้านเหล่านั้นจะเป็นเครือข่าย Starbucks แทบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม TSUTAYA BOOKSTORE สาขา One Bangkok เป็นกรณีศึกษาเฉพาะตัวที่เลือกใช้ร้านกาแฟวาวี (Wawee) ในชื่อ Cocoa Dutch x Wawee แทนสาเหตุของความพิเศษระดับโลกนี้มีอยู่ 3 ปัจจัยหลักที่ชัดเจนAlso readศึกษาท้องฟ้าในภาพเขียนตรงกับท้องฟ้าจริงปี 1889
ปัจจัยแรกเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของ Culture Convenience Club ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TSUTAYA ที่มีต่อคุณภาพและรสชาติของกาแฟวาวี ซึ่งถือเป็นธุรกิจภายใต้เครือ BJC ความไว้วางใจนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจเลือกพันธมิตรทางธุรกิจแทนแบรนด์จากต่างประเทศ
ปัจจัยที่สองมาจากข้อจำกัดทางกายภาพและกลยุทธ์การตลาดในสถานที่ตั้ง TSUTAYA BOOKSTORE สาขา One Bangkok ตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้กับ Starbucks Reserve อยู่แล้ว การขยายพื้นที่หรือสร้างการเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างสองแบรนด์อาจไม่เป็นไปได้หรือขัดกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ จึงเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลในการแยกแบรนด์ออกให้ชัดเจนเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
ปัจจัยที่สามคือการเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยแบรนด์โกโก้จากเนเธอร์แลนด์อย่าง Cocoa Dutch ที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของ BJC การนำโคคา ดัทช์ มาเสิร์ฟร่วมกับกาแฟวาวี จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมนูเครื่องดื่ม โดยร้านให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 ถึง 21:30 น. พร้อมเมนูหลากหลายทั้งกาแฟ ชาเขียวมัทฉะ ชาไทย โกโก้อยู่ในราคาเริ่มต้นที่ 50 บาทเท่านั้น
การอำนวยความสะดวกและโซนศิลปะสำหรับทุกวัย
แม้ว่า TSUTAYA BOOKSTORE สาขา One Bangkok จะใช้พื้นที่ 2 ชั้นที่เชื่อมต่อกันด้วยบันไดวน แต่ทางร้านได้ติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับบริการผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่มีรถเข็นเด็กอย่างเต็มที่ ลิฟต์ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณด้านขวาของเคาน์เตอร์ชำระเงินในชั้น 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดและการออกแบบที่คำนึงถึงความเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
นอกจากโครงสร้างทางกายภาพแล้ว งานศิลปะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่กระจายตัวอยู่ทั่วร้าน TSUTAYA BOOKSTORE ไม่ว่าจะเป็นภาพแขวนผนังหรือประติมากรรมในตู้โชว์ ล้วนเป็นผลงานของศิลปินไทยและต่างประเทศที่หมุนเวียนมาจัดแสดง ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลงานเหล่านี้ได้โดยตรง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ให้ร้านเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนศิลปะไทยผ่านการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับผู้ชม
ในแต่ละเดือนจะมียาวงานศิลปะประมาณ 15 ถึง 30 ชิ้นหมุนเวียนมาจัดแสดงเพื่อให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ ปัจจุบันร้านกำลังจัดแสดงผลงาน Trans-Sacred Deer (p_cloud_agyo) และ (p_cloud) โดย KOHEI NAWA ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกวางศักดิ์สิทธิ์บนหีบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยุคคามาคูระ-นันโบกุโจ
พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรกับการแบ่งโซนประสบการณ์
ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรของ TSUTAYA BOOKSTORE สาขา One Bangkok นับว่าเล็กกว่าสาขาปกติซึ่งมักมีขนาด 1,400 ถึง 2,000 ตารางเมตร แต่ความครบครันกลับไม่แพ้ที่อื่น โดยครอบคลุมหนังสือกว่า 15,000 เล่ม โซนสนามเด็กเล่น มุมนั่งอ่านร้านกาแฟ รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อย่างของเล่นสะสมจากอนิเมะและมังงะ เครื่องเขียน นาฬิกาข้อมือ มีด พัด และร่มสไตล์ญี่ปุ่น
ทีมออกแบบได้พลิกข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้เป็นจุดเด่นโดยการแบ่งธีมและฟังก์ชันของชั้น 1 และชั้น 2 ให้แตกต่างกันชัดเจน ชั้น 1 ออกแบบสำหรับลูกค้าผู้ใหญ่และวัยทำงานโดยใช้โทนสีเข้ม เน้นพื้นที่โชว์งานศิลปะและไลน์สินค้าเช่น นาฬิกา มีดทำครัว พัดและร่มสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมหนังสือที่เน้นกลุ่มผู้อ่านผู้ใหญ่
ส่วนชั้น 2 ออกแบบสำหรับเด็กและครอบครัวโดยใช้โทนสีสว่าง มีโซนสนามเด็กเล่น สินค้าของเล่นสะสมจากอนิเมะมังงะ และหนังสือสำหรับเด็กไปจนถึงวัยรุ่นเช่นหนังสือเสริมทักษะและนวนิยาย ซึ่งการแบ่งโซนนี้ช่วยให้ TSUTAYA BOOKSTORE สาขา One Bangkok สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวได้อย่างครบถ้วนแม้จะมีพื้นที่จำกัดก็ตาม
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