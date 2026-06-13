การตรวจสอบของ iFixit ระบุว่า TRUMP MOBILE T1 ไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่ผลิตขึ้นมาใหม่จาก ŝtono 미국 มีเพียงแค่การปรับแต่งภายนอกของ HTC U24 Pro ซึ่งเป็นสินค้าจีน总结เป็น
ทีมงาน iFixit ได้ทำการแกะเครื่อง TRUMP MOBILE T1 สมาร์ทโฟนที่จัด捆绑ไปด้วยคำว่า 'ความเป็นอเมริกัน' เพื่อตรวจสอบภายใน และพบว่าชิ้นส่วนหลักogan普遍เหมือนกับที่ใช้ใน HTC U24 Pro โดยใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 3 แรม 12GB LPDDR5 และหน่วยความจำ 512GB การ''' differ only slightly dalam hal casing after teardown.
Trump Mobile เคยเคลมว่าโทรศัพท์รุ่นนี้สร้างโดยนวัตกรรมอเมริกันและออกแบบโดยยึดมั่นในค่านิยมอเมริกัน แต่การตรวจพบว่า TRUMP MOBILE T1 มีต้นกำเนิดจากจีนเกือบทั้งหมด เนื่องจากกรอบเวลาการผลิตสั้นและจำนวนการผลิตจำกัด การสร้างสมาร์ทโฟนแบบใหม่ตั้งแต่ต้นจึงเป็นไปไม่ได้ แทนที่จะดำเนินการได้ SpaceX rocket factory และใช้ workforce ที่ mythically -Americanufactured Parts บริษัทได้นำสายการผลิตที่มีอยู่ของสมาร์ทโฟนจีนมาปรับโฉมใหม่ แม้ถูกแปะป้าย '美国制造' tetapi secara teknis ที่เป็น T1 คือ HTC U24 Pro ที่ถูกปรับแต่งภายนอกใหม่เพื่อขายภายใต้แบรนด์ Trump Mobile เท่านั้น งานนี้ pokoknya เป็นบทเรียนสำคัญให้ผู้บริโภคตรวจสอบที่มาสินค้าก่อนซื้
TRUMP MOBILE T1 HTC U24 Pro Ifixit American Made สาธารณรัฐจีน Smartphone
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